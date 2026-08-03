El tricolor decidió colocar a Santiago Silva considerándolo habilitado para jugar, aunque la mayoría de los equipos no pusieron en cancha a los futbolistas que atravesaban situaciones similares para no exponerse a perder unidades.

Nacional le ganó 2-1 a Progreso con doblete de Maximiliano Gómez en el último partido del torneo Intermedio. Pese a jugar mal ante un rival que está último en la tabla anual y en la del descenso, la única tranquilidad deportiva fue la obtención de los tres puntos.

Rápidamente, las unidades en disputa ingresaron en tela de juicio. A los 64 minutos, Santiago Silva ingresó por Tomás Verón Lupi. El volante fue una de las incorporaciones del tricolor, fue presentado el 20 de julio oficialmente en las redes sociales y desde la institución de La Blanqueada aseguran que la habilitación llegó el domingo 19 de julio.

La fecha 7 se terminó jugando el 2 de agosto y, si bien parece un tiempo prudencial para la habilitación de un jugador, entra a regir un tema de interpretación del reglamento para saber si estaba en condiciones o no de ingresar en el encuentro ante los tejanos.

Cuando llegó la habilitación de Silva, la fecha 7 ya estaba fijada y la Mutual de Futbolistas Profesionales había entrado en paro por la agresión al futbolista de Rentistas, Jean Martínez. El artículo 68.1 del Reglamento General establece que “cuando se dispute un partido que haya sido suspendido en su totalidad, o en los complementos de partidos, podrán participar todos los jugadores de cada club que estuvieran habilitados en ese momento”.

La clave pasa por interpretar si el partido fue suspendido o postergado. Por este motivo, varios equipos en situaciones similares no colocaron dentro de la nómina de la séptima fecha a los jugadores incorporados hipotéticamente fuera de plazo. De hecho, en Progreso no participaron Lorenzo Couture, Nahuel Acosta y Santino Bruschi, las últimas tres incorporaciones.

El caso más notorio, del que se había hablado en la semana previa, fue el de Thiago Espinosa en Peñarol. Tampoco jugó Brian Lozano en Cerro Largo y Defensor Sporting no colocaría a los futbolistas de similares características esta noche frente a Cerro.

Ningún club decidió arriesgarse a una posible quita de puntos. Nacional tiene la tranquilidad jurídica para afirmar que el futbolista estaba habilitado.

Abierto a reclamos

Antes de la disputa de la séptima fecha, con la duda legal arriba de la mesa, varios clubes hicieron la consulta formal, pero la respuesta fue ambigua, sin dejar total claridad. Si bien el Dr. Guillermo Piedracueva considera que la fecha no fue suspendida y fue reprogramada, en el mismo escrito dirigido a la Mesa Ejecutiva de Primera División asegura que los “clubes con derecho personal y legítimo adopten otra posición o interpretación y consideren derecho a formular reclamos en caso de utilización de futbolistas que a su entender no sean elegibles para la nueva fecha”.

El reclamo no lo tiene que hacer Progreso, necesariamente. Si bien el club de La Teja se está moviendo jurídicamente desde la finalización del encuentro al advertir esta situación y la comisión directiva se reunirá en el mediodía del martes para saber que posición tomar, cualquier institución puede elevar la consideración de que Silva estaba inhabilitado para jugar el encuentro.

La respuesta de Piedracueva

.