Comienza el ciclo de Diego Forlán

El exdelantero tendrá como ayudante a Santiago Espasandín; la AUF comunicó la lista de futbolistas sub 20 que fueron citados para el Complejo Celeste.

Empieza la historia de Diego Forlán al frente de Uruguay, más allá de que todavía se están ultimando detalles de su contrato. Hecho administrativo aparte, desde este 3 de agosto el exgoleador será el entrenador de la sub 20 y permanecerá hasta marzo al mando de la selección mayor como interino hasta que haya elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El exdelantero estuvo en los últimos días en el complejo Uruguay Celeste, donde tuvo reuniones con Jorge Giordano, director de Selecciones, y entrevistas con diferentes candidatos a conformar su cuerpo técnico. De ahí salió y se confirmó el nombre de Santiago Espasandín quedando de lado Andrés Rodríguez y Diego Jaume, los otros candidatos al puesto–. Espasandín viene de estar al frente de las divisiones formativas de Nacional, donde pasó por varias categorías desde 2005.

Se estima que tanto Espasandín como Diego Ruso Pérez se harán cargo de la celeste en los Juegos Odesur, a donde viajará un combinado sub 20 para participar en el certamen que será en Santa Fe y Rosario, Argentina, del 12 al 26 de setiembre. En esas fechas, Forlán encarará los partidos amistosos de la selección mayor en Asia.

Primera lista

La sub 20 volverá a los entrenamientos entre este lunes y el miércoles 5 de agosto. Para ello la AUF comunicó la lista de convocados. La intención es observar futbolistas en trabajos que ocuparán la primera parte de cada semana. Aparecen nombres de jugadores que alternan en equipos de primera división del fútbol uruguayo.

Foto: AUF

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