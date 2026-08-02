Peñarol goleó 3-0 a Cerro Largo, lidera la anual y jugará la final del Intermedio con Wanderers

Eduardo Darias, Matías Arezo, Abel Hernández y Leonel Jaime, festejan un gol de Peñarol, el 1 de agosto en el estadio Campeón del Siglo.

Noche redonda en el Campeón del Siglo para el carbonero, que cerró el torneo con goles de sus dos nueves y otra notable actuación del argentino Leonel Jaime.

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Con dos goles de Abel Hernández y otro de Matías Arezo, Peñarol resolvió este sábado con contundencia un partido que pintaba más complicado, en el que Cerro Largo pagó cara su falta de efectividad en el arco rival.

La Joya abrió la cuenta en el primer tiempo y a los cinco minutos del segundo tiempo el carbonero lo liquidó con dos goles que surgieron de la inspiración del juvenil argentino Leonel Jaime, que hizo dos grandes jugadas para asistir primero a Hernández y después a Arezo.

El equipo de Diego Aguirre contó con la vuelta de Nahuel Herrera, que después de cinco meses entró como titular en la defensa y lo hizo bien hasta que en el segundo tiempo salió para el ingreso de Franco Romero.

En el segundo tiempo también entraron bien el coloniense Tomás Olase y el duraznense Brandon Álvarez. Jonathan Rodríguez también tuvo su regreso oficial y jugó la última media hora, donde se lo vio falto de fútbol y de físico.

Emiliano Jourdan, de Cerro Largo, Brandon Álvarez, de Peñarol y Alexander Hernández, de Cerro Largo, el 1 de agosto en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Efectividad carbonera

En un primer tiempo muy agradable, parejo y de ida y vuelta, el arachán estuvo mejor con la pelota y tuvo más y mejores chances de gol, atacando generalmente por la izquierda, a espaldas del lateral Brian Barboza, que subió bien al ataque pero tuvo problemas en el retroceso y en la marca.

Por ahí se aproximó el puntero Gustavo Viera tras ganarle una disputa a Lucas Ferreira, que había ido a cubrir la banda, pero después la jugó mal al medio. El lateral Santiago Franca le ganó la espalda a Barboza y definió ancho, mientras que Axel Pandiani no pudo conectar bien de cabeza un centro que lo encontró solo en el área chica y que Washington Aguerre dudó en salir a cortar.

Peñarol atacó menos, pero con mejor puntería. El arquero paraguayo Pedro González le tapó un par a Arezo, pero nada pudo hacer con el cabezazo esquinado de La Joya pasada la media hora de juego, tras un centro medido de Javier Cabrera, protagonista consistente del ataque mirasol por la punta derecha.

A la izquierda se volcó el juvenil Jaime, que en el primer tiempo no pudo desnivelar porque quedó un poco aislado y siempre doble -o triple- marcado por el arachán, que había tomado nota de su desequilibrio en partidos anteriores.

Abel Hernández y Leonel Jaime, de Peñarol, luego de convirtir el primer gol a Cerro Largo, el 1 de agosto en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

Cinco minutos y nada más

Cerro Largo salió al complemento decidido a buscar el empate, pero quedó muy abierto en el fondo. Aguirre ajustó la posición de Jaime y lo mandó a jugar por adentro, donde inmediatamente empezó a hacer la diferencia.

Antes de los cinco del segundo tiempo, Arezo fue a buscar un pelotazo largo y el arquero González salió lejos fuera de su área para cortar, pero tras la recuperación la jugó peligrosamente por adentro. Jaime recuperó, se metió en el área, desparramó a dos defensores a pura gambeta, y se la dio a Hernández, quien no tuvo más que empujarla entrando solo por el otro lado.

Cinco minutos más tarde, el juvenil argentino -que está a préstamo desde River Plate- la subió por la izquierda y juntó varias marcas; Abel metió diagonal que arrastró marcas y Jaime, bien despierto, se la jugó a Arezo, que había quedado suelto por el medio. El delantero definió con categoría a media altura contra el palo.

Alexis Piegas, de Cerro Largo y Eduardo Darias, de Peñarol, el 1 de agosto en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Sandro Pereyra, Agencia Gamba

El arachán tuvo algunas para descontar pero cuando fue necesario Aguerre respondió. Peñarol pudo haber hecho algún otro también, pero le faltó puntería a los atacantes ingresados desde el banco -además de Rodríguez y Álvarez, entró el colombiano Luis Angulo-, que de todos modos mostraron prometedores minutos para redondear una jornada perfecta para el equipo de Aguirre.

Peñarol quedó solo en la cima de la tabla anual con 43 puntos, dos más que su escolta Deportivo Maldonado, que empató este sábado.

También fue ganador de la serie A del Intermedio y jugará ante Montevideo Wanderers la final -en principio fijada para el miércoles-, que tiene en disputa un cupo en la Copa Sudamericana del año próximo.