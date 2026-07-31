Se juega la fecha 12 de la B

Entre el sábado y el lunes se juega la fecha 12 de la fase regular de la Segunda División Profesional. El campeonato, al que le restan dos fechas para finalizar la primera rueda, tiene a Plaza Colonia, Oriental de La Paz y Cerrito igualados con 28 unidades en lo más alto de la tabla acumulada.

Fénix (27), Colón (24) y Cerrito (24) completan las posiciones críticas rumbo al ascenso, con la necesaria puntualización de que el albivioleta de Capurro ya ganó el Torneo Competencia que abrió la temporada, lo que le garantiza un lugar en los playoffs por el tercer ascenso, más allá de su lugar en la tabla.

Cuatro partidos el sábado

El sábado a las 10.00, en el Parque Palermo, Huracán recibe a Uruguay Montevideo. El tricolor del Paso de la Arena ubica la novena posición de la tabla con 22 puntos y necesita seguir sumando para escalar a los puestos de ascenso, de los que no está lejos. Por su parte, el celeste de Pueblo Victoria raspa las posiciones de abajo de la tabla y está comprometido en la tabla del descenso, por lo que le urge sumar para zafar.

Cabe recordar que este año no habrá descensos directos y que los dos últimos de esa tabla por promedios —Uruguay Montevideo y Paysandú, actualmente— pelearán por la permanencia con los dos primeros de la C, para aumentar a 16 —igual que en Primera— los equipos participantes de Segunda División a partir de 2027.

El mismo sábado a las 13.00, en el Parque Paladino, chocan La Luz y Rentistas. Los bichos colorados buscan mantener su lugar dentro de los puestos de ascenso y acaban de confirmar un importante refuerzo para la segunda mitad del año, con la llegada de Tomás Chacón —ex Danubio y Liverpool—, que pega la vuelta al fútbol uruguayo después de un paso por la segunda división suiza. La Luz, octavo con 23 puntos, tiene las chances abiertas y llega envalentonado tras el triunfo frente a Miramar Misiones en el partido que estaba pendiente.

A las 16.00 la actividad de la B se traslada al interior. En el Raúl Goyenola, Tacuarembó recibe a River Plate, en duelo de equipos de irregular temporada que buscan cambiar la pisada, aunque en este sentido el más obligado es el equipo del norte que viene de caer en este mismo escenario y quedar hundido en lo más bajo de la tabla acumulada.

Plaza Colonia fue quien consiguió un buen triunfo por 2-0 en tierras tacuaremboenses, para volver a la senda victoriosa, escalar a la cima de la tabla y ratificarse como uno de los mejores del torneo. El patablanca buscará mantener su posición de privilegio en su casa, el Parque Prandi, ante Miramar Misiones, en el choque que cierra la jornada del sábado, a las 20.30 en Colonia.

Domingo y lunes se completa la 12

El domingo habrá un solo partido, pero el más destacado en cuanto a los oponentes y sus aspiraciones en la temporada. Cerrito y Fénix, tercero y cuarto, se enfrentan a las 15.00 en el Parque Maracaná. El que gane este juego ganará también ventaja frente a un rival directo para pelear los puestos de avanzada, y puede incluso alcanzar la punta, dependiendo de otros resultados.

El lunes a las 16.00 chocan en el Campus de Maldonado Atenas y Colón, dos equipos que pelearon y perdieron el ascenso la temporada pasada y que ahora llegan en busca de la recuperación tras sendas derrotas en la última fecha.

La etapa se completa con el duelo entre Paysandú y Oriental, a las 19.00, en el Estadio Artigas sanducero. Los locales dirigidos por Julio Fuentes llegan con el envión de tres victorias seguidas que le permiten ilusionarse con escapar de la fatídica zona baja del descenso, pero tendrán enfrente a uno de los equipos más consistentes de la temporada, que por algo es uno de los líderes.