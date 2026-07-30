Federico Viñas fue presentado en Toluca, un club con “tradición e historia charrúa”

Federico Viñas, el 30 de julio, durante su presentación en el Toluca, de México. Foto: Toluca.

Tras un buen paso por el Oviedo de España, el delantero de la selección vuelve al fútbol mexicano para expandir el legado charrúa en los diablos rojos.

Este jueves, el Toluca de México anunció la llegada al club de Federico Viñas, el delantero uruguayo que, luego de su paso por el Mundial con la selección de Bielsa, finalizó su vínculo con el Real Oviedo de España para volver a una liga en la que ya destacó con un par de camisetas.

Con la presentación de Viñas en sus redes sociales, los diablos rojos destacaron la tradición e historia charrúa vinculada al club. “Casi 110 años de historia, 110 años de un infierno que ha visto emocionarse y gritar a los mejores aficionados torneo tras torneo, y en varios de esos momentos imborrables hubo un acento charrúa” dice en el video Carlos María Morales, el exdelantero uruguayo que brilló en el club y ahora es técnico en divisiones juveniles.

Morales repasa otros nombres celestes que dejaron su huella en la institución —el arquero Walter Gassire y Vicente Sánchez, ambos campeones con Toluca— y nombra además a Bruno Méndez y Federico Pereira, miembros actuales del plantel.

“Vengo a recibir uno más, otro paisano, que llega con la ilusión, el hambre intacta y con ganas de escribir su propio capítulo”, cierra Morales sobre Viñas.

Formado en Juventud de Las Piedras, donde debutó profesionalmente en 2018 (en Segunda División), Viñas tuvo su primer contacto con el fútbol mexicano ya en 2019, cuando salió a préstamo al América, club que enseguida compró su ficha. Después de afianzarse y jugar tres temporadas en los cremas —122 presencias en total, con 24 goles—, el uruguayo pasó al Club León, perteneciente al Grupo Pachuca.

Tras la temporada 2023-24 en León, donde jugó 36 partidos y anotó 16 goles, Viñas tuvo su aventura europea y recaló en el Real Oviedo, también propiedad del Grupo Pachuca, al que llegó para la temporada en la que el club conseguiría su ascenso a La Liga española. En el conjunto oviedista destacó con 10 goles en 53 partidos, nueve de ellos en Primera División.

En sus redes sociales, el jugador se despidió de ambos clubes y de “la familia Pachuca”.