Nacional se refuerza con el volante creativo argentino Ruben Botta

Tras consumarse la eliminación de Nacional en la Copa Sudamericana, se conoció la llegada de una nueva incorporación para el equipo de Jorge Bava, que ahora tiene por delante el objetivo del campeonato uruguayo.

Ruben Botta, talentoso volante argentino de 36 años, rescindió con Defensa y Justicia en la vecina orilla y se prepara para firmar con el tricolor un contrato hasta diciembre de 2027. El acuerdo entre las partes ya estaba encaminado desde hacía unos días y solo faltaba que el futbolista revocara su vínculo con el halcón de Varela, institución a la que había llegado a inicios de este año, después de un par de destacadas temporadas en Talleres de Córdoba.

En el equipo cordobés, Botta fue figura y pieza clave en campañas históricas, como la que finalizó con la obtención del título de la Supercopa Internacional ante River Plate, en marzo de 2025, con Alexander Cacique Medina como director técnico.

La trayectoria profesional de Botta alcanza la decena de clubes. En el fútbol argentino se destacó primero en Tigre –donde hizo juveniles y debutó profesionalmente– y después en San Lorenzo, el club que marcó su regreso al fútbol argentino en 2017, luego de su incursión internacional. El sanjuanino fue a probar suerte en Europa, fichado por Inter de Milán, pero no se afirmó en el neroazzurro y jugó a préstamo en clubes italianos menores. Su mejor experiencia fuera de su país fue en el Pachuca de México, donde jugó 52 partidos, hizo 10 goles y dio 8 asistencias, además de ser campeón de la liga local y de la Concachampions.

En Nacional, Botta puede darle otras opciones al ataque al oficiar como un clásico enganche que se mueve entre mediocampistas y delanteros, en una zona del campo que todavía espera por la mejor versión de jugadores similares, como Nicolás Lodeiro o el juvenil Agustín dos Santos.

En una conferencia de prensa en la mañana de este miércoles, Jorge Bava habló de la llegada de Botta a Nacional. “Es un jugador que estuvimos viendo, un nombre que llegó de parte del área deportiva y lo estuvimos evaluando como a muchos otros”, dijo. Según el entrenador, el argentino es “un típico volante creativo que puede jugar por la banda izquierda tanto como por el interior, como enganche puro o como un mediapunta cerrándose. Tiene buena asistencia, buen toque, buenas habilitaciones, muy buena zurda y buena pelota quieta”.

Botta es la séptima incorporación de Nacional en este período, luego de las llegadas del arquero Alexis Martín Arias, el defensor Francisco Calvo, el lateral izquierdo Benjamín Núñez, los volantes Bruno Zuculini y Santiago Silva, y el delantero Tiziano Correa.