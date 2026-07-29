Los últimos detalles para que Diego Forlán comience a trabajar como entrenador de Uruguay

Queda poco que resolver en la hoja de ruta trazada para que Diego Forlán sea el nuevo entrenador de la selección uruguaya sub 20 e interino de la mayor. El ciclo del exdelantero comienza a tomar forma con el lunes 3 de agosto como fecha de inicio.

Forlán llegó a Uruguay y, en corto diálogo con El Espectador Deportes, dijo: “Estamos tratando de resolver el contrato. Está todo encaminado”, y aseguró que lo invade el sentimiento de “felicidad”.

Durante esta semana se darán las últimas reuniones para terminar de conformar el cuerpo técnico y los arreglos específicos con cada uno de ellos. La idea es que el período como entrenador de la selección mayor sea hasta marzo, cuando se definirá el director técnico definitivo para los próximos cuatro años, un ciclo que incluirá la Copa América 2028 y el Mundial 2030, al que Uruguay ya está clasificado por ser uno de los anfitriones. Forlán ingresará en la bolsa de candidatos, aunque está claro que su prioridad será la sub 20.

Ignacio Alonso: “Es una persona en la que confiamos mucho”

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol habló con los medios en el lanzamiento de la Copa Uruguay: “Queda algún detalle menor, pero nosotros el acuerdo ya lo tenemos, lo cerramos luego de la final del Mundial. Ya está trabajando en la finalización de la conformación de su cuerpo técnico. Va a tener el desafío de conducir a la selección sub 20 en un Sudamericano y ocho partidos de la mayor entre setiembre y marzo, que son importantes. Es una marca registrada de la selección nacional y una persona en la que confiamos mucho”, dijo.

Sobre el futuro y la posibilidad de continuidad de Forlán, afirmó: “Un nombre así, al ingresar a una selección como la sub 20, se posiciona como una figura a observar. Pero es independiente del proceso de toma de decisiones”.

Contra los orientales

El debut oficial de Forlán como entrenador celeste será, entonces, durante la fecha FIFA de setiembre, en la que la selección uruguaya tiene prevista una gira por Asia.

La FIFA estableció dos ventanas de actividad para las selecciones nacionales: una más extensa que lo habitual, que va del 21 de setiembre al 6 de octubre, y en la que las selecciones podrán jugar hasta cuatro amistosos, y la otra será entre el 9 y 17 de noviembre.

La selección uruguaya tiene confirmados sus partidos ante Japón y Corea del Sur en la primera ventana de setiembre, aunque la intención es conseguir otros dos rivales por esos lares para jugar los cuatro partidos que se prevén. Australia se manejó como opción, pero no prosperó.