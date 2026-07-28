Flamengo inmortalizará a Giorgian de Arrascaeta

El club carioca anunció que el uruguayo tendrá un busto de bronce en la sede de la Gávea, que lo convertirá en el primer extranjero eternizado del mengão.

En el auditorio del Maracaná, el presidente Luiz Eduardo Baptista, Bap, anunció que el Flamengo decidió inmortalizar a Giorgian de Arrascaeta con un busto de bronce en la sede de la Gávea. La escultura será inaugurada el 15 de noviembre, día del 131º aniversario del club carioca, y consagrará al mediapunta uruguayo como el primer extranjero con su imagen eternizada en el templo social del club.

El mandatario explicó que la intención es romper la costumbre de esperar la muerte para reconocer a sus ídolos. Recordó que ya había anunciado un busto para Bruno Henrique, “ícono rubro‑negro y mayor ganador de trofeos de Flamengo”, y que ahora decidió “eternizar” también a De Arrascaeta, al que definió como su “alma gemela” en esas conquistas recientes del club. La dupla se sumará a una lista corta de nombres de bronce, dominada hasta ahora por campeones mundiales de 1981 y por figuras históricas como Zico, Júnior, Leandro, Andrade, Adílio y el basquetbolista Olivinha.

Los números del uruguayo ayudan a entender por qué el club decidió este homenaje. Desde que llegó en 2019, De Arrascaeta levantó 18 títulos con Flamengo, entre ellos tres Copas Libertadores, tres Brasileirão y una colección de Cariocas, Copas de Brasil y Supercopas que lo convirtieron en el jugador más ganador de la historia reciente del mengão. En ese tramo, el uruguayo se transformó además en el máximo goleador extranjero del club, con 105 goles, y el foráneo con más partidos disputados, 378, marcas que lo sitúan en un lugar reservado, hasta ahora, para grandes ídolos como Zico o Júnior.

La noticia le llegó a De Arrascaeta en el auditorio del Maracaná, con el hijo en brazos y la camiseta aún esperando el partido contra São Paulo. Mientras Bap hablaba de “eternizar” a sus ídolos, el mediapunta escuchaba en silencio y recién después tomó el micrófono para admitir que “é uma honra muito grande” y que lo que más le importaba era compartir ese momento con su familia y ver cómo Milano, su hijo, flamenguista declarado, crecía dentro de esa misma mística.

El busto será de bronce, con el uniforme de 2025 que el propio Arrascaeta eligió para quedar fijado en el tiempo. La escultura se colocará en el hall del Flamengo, en la sede de la Gávea, al lado del museo y en la misma línea de los bustos de Zico y los otros históricos, un corredor donde la memoria rubro‑negra se hace presente. El club abrió además una campaña para financiar la obra y reservó un gesto simbólico para la “nação”: los diez hinchas que más aporten verán sus nombres grabados en la base del busto, una forma de que la camiseta 10 del uruguayo también incluya, literalmente, a quienes lo siguieron desde la tribuna.