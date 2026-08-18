Kevin Amaro fue presentado en el Genk de Bélgica

El club europeo oficializó la llegada del polifuncional volante tras una negociación muy productiva para Liverpool, que mantiene un porcentaje de su ficha.

Este martes, Kevin Amaro fue presentado oficialmente por el Genk de Bélgica, club con el que el jugador formado y potenciado en Liverpool firmó contrato hasta mediados de 2031. En sus redes sociales, el club le dio la bienvenida a su “nuevo lateral derecho”, aseguró que está “listo para la batalla” y confirmó que jugará con la camiseta 20 del equipo.

El salto europeo

“Kevin es un jugador que encaja muy bien con la identidad futbolística que queremos transmitir en KRC Genk”, expresó, en el anuncio, el director deportivo del club, Dimitri de Condé. “Con su garra, es el tipo de jugador por el que los aficionados de Genk vienen al estadio. Que Marcelo Bielsa lo haya convocado tres veces a la selección uruguaya absoluta dice mucho sobre sus cualidades y su potencial”, agregó.

Amaro, de 22 años, está en el momento justo para este salto en su carrera. Jugando como lateral derecho, principalmente, aunque también como volante o extremo por esa banda, el jugador se afianzó en el negriazul desde su debut profesional en 2022, y se alzó como uno de los grandes talentos emergentes del fútbol uruguayo. Como indica Genk en su presentación, apostando a la fuerza que carga el nombre de Marcelo Bielsa en el fútbol europeo, su actuación le valió el llamado a la selección, con la que sumó minutos oficiales frente a Chile por las Eliminatorias en 2025, y en dos amistosos posteriores.

Con Liverpool superó los 100 partidos en todas las competencias –incluyendo participación internacional en la Copa Libertadores–, en los que anotó dos goles y dio nueve asistencias. Llega a un equipo relativamente nuevo en el fútbol europeo, fundado en 1988, pero de creciente protagonismo en Bélgica, donde a partir de fines de la década de 1990 ha empezado a sumar títulos: conquistó cuatro campeonatos nacionales y cinco copas de Bélgica.

Actualmente lo dirige el danés Jess Thorup, recién llegado al equipo, y para esta temporada Genk tendrá como principal objetivo, además del campeonato y la copa local, volver a clasificar a la Champions League, de la que no juega una fase de grupos desde 2020.

Negoción negriazul

Quizá Liverpool haya tenido que reducir las expectativas económicas que había construido con el ascenso de Amaro, pero el acuerdo con el club belga permite grandes perspectivas para el club. A fines del año pasado, el presidente negriazul, José Luis Palma, había confirmado el interés de River Plate de Argentina por el jugador, pero en ese entonces cotizó en diez millones de dólares el 70% de la ficha de Amaro, una cifra que resultó excesiva para el club de Núñez.

Ahora, Genk pagó a Liverpool una cifra cercana a tres millones y medio de euros –cuatro millones de dólares– por el 80% de los derechos económicos de Amaro. Además, se arregló una cifra adicional de 550.000 euros, sujeta a objetivos futuros y otras variables. Está lejos de la cifra que había mencionado Palma antes, pero el propio presidente celebró el acuerdo durante la colocación de la piedra fundacional del nuevo estadio de Belvedere, cuando aseguró que la venta del jugador le permitirá “pagar el techo” del nuevo escenario.

Al mismo tiempo, el club mantiene un 20% de los derechos deportivos de Amaro, un capital futuro muy significativo, atado a la evolución y consolidación del jugador en el equipo, lo que puede conducir a una nueva y jugosa transferencia que dejará sus réditos al club que lo formó.