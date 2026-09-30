Defensor perdió contra Plaza y quedó afuera de la Copa Uruguay

Apenas unos minutos después de conocerse quiénes eran los últimos tres clasificados para la segunda fase de los clubes profesionales en la Copa AUF Uruguay, en la Asociación Uruguaya de Fútbol se llevó a cabo el sorteo que terminó de conformar las próximas ocho llaves eliminatorias. Estos cruces entre clubes profesionales arrojarán los ocho clasificados para los octavos de final, fase en la que ya esperan Nacional de Florida —que el sábado derrotó a Rincón 2-0— y Lito, que este miércoles le ganó a Durazno Fútbol Club en Montevideo por 2-0.

El bolillero de la AUF terminó por dibujar un mapa picante para los cruces profesionales porque parece que tendrán pruebas exigentes: Peñarol, el último campeón, se cruzará con Torque- jugaron entre sí también en la serie, mientras que Nacional jugará con Rentistas, que está peleando por meterse en las posiciones del ascenso a la A. Boston River, el único de los clasificados con puntaje perfecto, oficiará de local en Florida frente a River Plate; Deportivo Maldonado recibirá a Albion en el Campus y Liverpool chocará en la capital ante Cerro Largo. Central Español recibirá en el Palermo a Danubio, mientras que Plaza Colonia se verá las caras con Juventud en el Colonia del Sacramento y Cerrito será local ante Wanderers.

El sorteo determinó que los enfrentamientos de la llave profesional sean:

Cerrito - Wanderers

Deportivo Maldonado - Albion

Boston River - River Plate

Central Español - Danubio

Plaza Colonia - Juventud

Nacional - Rentistas

Liverpool - Cerro Largo

Peñarol - Montevideo City Torque

Los ocho ganadores se cruzarán en los verdaderos octavos de final de la Copa Uruguay con los ocho que emerjan de la fase que están jugando los amateur y que ya tienen en sus clasificados a Nacional de Florida y Lito de Montevideo.

El más campeón afuera

Con la impensada eliminación prematura de Defensor Sporting —el más campeón de la Copa Uruguay, ganador de sus primeras dos ediciones y semifinalista en la cuarta— se cerró el grupo 2 y, por tanto, la fase de grupos de clubes profesionales con la que se abrió la primera instancia del torneo. La eliminación violeta se dio porque el equipo de Mauricio Larriera precisaba mínimamente un empate para seguir adelante; sin embargo, jugando como local en el Luis Franzini, cayó ante uno de los líderes de la B, Plaza Colonia, que lo venció 1 a 0 con gol anotado en la primera parte por Hebert Vergara.

Fue un mal partido para los violetas, que alinearon un equipo con relevos, pero con futbolistas que por lo general actúan en la Primera División. En cambio, fue un buen juego de Plaza, que salió a quebrar el partido de entrada poniendo muchas pelotas para sus delanteros: el goleador Vergara, Nicolás González —que hizo un buen juego y estuvo a punto de marcar un golazo— e Ignacio Pereyra. Defensor tuvo algunos pocos minutos de juego ofensivo, pero tras el gol definitivamente se quedó y, a pesar de que tenía la pelota, no lograba concretar acciones de real peligro.

En el segundo tiempo, a medida que fueron pasando los minutos sin poder generar acciones que hicieran pensar en el empate que lo clasificaba, el elenco de Punta Carretas fue ganando en nerviosismo y perdiendo en posibilidades. Finalmente, por más que buscó, terminó perdiendo el partido y firmando así la eliminación más temprana que el club de la farola ha tenido en la Copa Uruguay, torneo del que ganó sus dos primeras ediciones.

El pata blanca se quedó finalmente con la primera posición del grupo 2 porque en Melo Cerro Largo consiguió, al final del partido, derrotar 1-0 a Rentistas para lograr la clasificación como segundo de la serie. Rentistas llegó al Ubilla ya clasificado y pudiendo terminar como primero, segundo o tercero, pero con su lugar asegurado en la próxima fase, razón por la cual desembarcó en Melo con un equipo absolutamente alternativo.

Cerro Largo, a sabiendas de que únicamente la victoria le daba la clasificación, colocó también un equipo alternativo, pero con más futbolistas que interactúan fin de semana a fin de semana en el Campeonato Uruguayo. Y fue recién al final que el goleador Boris Barone —que había ingresado hacía minutos nada más— puso su pierna en el área para mandar la pelota a las redes, darle el triunfo y la clasificación al equipo albiazul.

Con la victoria, Cerro Largo terminó igualado en puntos con Rentistas; pero como para esta edición de la Copa se determinó que —tal como pasó en el último Mundial— los grupos se decidieran con el resultado del partido entre quienes empataran en puntos, Cerro Largo se quedó con el segundo lugar y Rentistas, que ya hacía días sabía que estaba entre los 16, avanzó como tercero.

El triunfo de Cerro Largo amargó a Racing y a sus hinchas, que estaban haciendo fuerza para que no ganara Cerro Largo y así poder avanzar a la próxima fase como uno de los mejores terceros.

Mientras tanto, los 12 que clasificaron por ocupar el primero o el segundo lugar fueron: por el Grupo 1, Peñarol y Montevideo City Torque; por el 2, Plaza Colonia y Cerro Largo; por el 3, Deportivo Maldonado y Cerrito; en el 4, Central Español y Juventud de Las Piedras; en el 5, Nacional y Albion; y en el 6, Boston River —el único que logró puntaje perfecto con nueve unidades—, acompañado por Liverpool.

Los cuatro que consiguieron la plaza como mejores terceros fueron Danubio, Rentistas, Wanderers y River Plate, todos con cuatro puntos. De los 16 equipos de la A lograron su pase a la próxima fase 13 de ellos, mientras que por la B consiguieron su clasificación Plaza Colonia, Rentistas, Cerrito y Central Español.

Lito, un paso adelante junto a Nacional de Florida

En la rama de los equipos amateurs de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de la Organización del Fútbol del Interior, Lito se convirtió en el primer club montevideano en asegurar su presencia entre los 16 mejores de la Copa Uruguay. El equipo de la Primera División Amateur logró derrotar a su par de divisional, Durazno Fútbol Club —el club duraznense gestionado por la familia Forlán—, por 2-0 en un partido jugado en el Parque Ancap. Los goles de Lito fueron convertidos por el zurdo Gonzalo Sena y por Andrés García.

Las otras llaves eliminatorias de la fase de los equipos amateurs las componen Real Montevideo —equipo de la Divisional D metropolitana— como rival de Ferro Carril, mientras que el vicecampeón del interior, Sportivo Barracas de Dolores, es el oponente del salteño Gladiador, la gran sorpresa de la temporada en la Copa Nacional de Clubes A. Estos partidos se pospusieron para el domingo 4 de octubre en el estadio Ernesto Dickinson y se jugarán tal como estaba previsto: Ferro enfrentará a Real Montevideo a las 15.00 y Gladiador jugará ante Sportivo Barracas a las 18.00.

Ese mismo domingo, a las 15.30 en el estadio Casto Martínez Laguarda, Río Negro de San José recibirá a Wanderers de Durazno. A las 16.15, en el estadio Silvestre Octavio Landoni, el Racing duraznense irá ante San Carlos. Resta definir la fecha y la hora para el encuentro que en Trinidad deben disputar Porongos y Deportivo Italiano.