Maximiliano Gómez y Tomás Viera, de Nacional, celebran uno de los goles a Defensor Sporting, el 20 de setiembre, en el Gran Parque Central.

Un relevamiento de los goles de los 16 equipos de primera muestra que el cierre de cada tiempo concentra casi la mitad de los festejos.

Gritar un gol en la hora es de los momentos de felicidad cúlmine del hincha. Correr por el cemento para cualquier lado, colgarse del alambrado, abrazar al desconocido más cercano y agitar los brazos son algunas de las prácticas que mezclan irracionalidad y pasión cuando la alegría llega sobre los instantes finales del encuentro.

En la recta final hay mucho en disputa, quedan siete encuentros en los que los equipos definirán sus objetivos anuales. Está en juego el título del Clausura, el del año, la clasificación a copas internacionales y la permanencia, donde evitar el descenso es absolutamente angustiante.

Con 30 partidos disputados en la temporada 2026 –a excepción de Montevideo City Torque y Peñarol, que cumplirán con su encuentro pendiente esta noche–, hay una tendencia bastante marcada sobre los festejos en el final de cada tiempo.

Hasta el final

En el fútbol uruguayo el partido se define tarde. De la totalidad de goles convertidos en el actual campeonato uruguayo, el 26,8% llegó entre los 75 y los 90 minutos. En el primer cuarto de hora, en cambio, se hicieron solamente el 12,6%, menos de la mitad.

El segundo pico está antes del descanso: el 18,9% de los goles se convierten entre los 30 y los 45. Entre ambos cierres de período suma el 45,7% de los festejos. Todo lo que pasa entre los 45 y los 75 minutos es el 27,9%. Hay un dato que no es menor en la lectura de esta estadística: el tiempo agregado está incluido en las franjas de 30 a 45 y de 75 a 90, lo que ensancha levemente esos tramos.

El empuje de ir por todo le gana a la premisa de cuidar el resultado. La foto por tiempos apunta en la misma dirección. El complemento se lleva el 54,7% de los goles y la primera mitad el 45,3%. Hay 11 equipos que convierten más en el segundo tiempo; Deportivo Maldonado y Danubio lo hacen parejo, y solo tres –Cerro, Juventud y Liverpool– son más goleadores en la primera parte.

Los gritos de cada barrio

El fenómeno se repite en casi todos los equipos: en 13 de los 16, el último cuarto de hora es la franja con más goles o, al menos, comparte el primer lugar.

Peñarol y Montevideo City Torque, que jugaron un partido menos que el resto, son los que más anotan en el cierre. El aurinegro hizo el 28,8% de sus goles entre los 75 y los 90 y los ciudadanos un 28%: casi medio gol por partido en ese tramo; 0,52 y 0,48, respectivamente. Les siguen Nacional y Deportivo Maldonado, con un promedio de 0,4 goles por partido.

Los que más dependen del final son equipos de menor producción goleadora. Progreso hizo el 39,1% de sus goles en el último cuarto de hora, Cerro Largo el 37% y Cerro el 31,8%. En el otro extremo está Wanderers, que apenas hizo el 18,4% en ese lapso; su franja más fuerte está en los 15 minutos finales del primer tiempo.

Cerro, además, tiene un perfil singular: la mitad de sus goles llegaron en la primera media hora y solo hizo uno entre los 45 y los 75; no tiene tantos convertidos entre los 45 y los 60.

Central Español es el caso contrario: arranca lento y crece. Hizo el 6,1% de sus goles en la primera media hora y 69,7% en el segundo tiempo, el mayor contrapeso del torneo. Le siguen Boston River (67,9%) y Cerro Largo (63%).

Juventud de Las Piedras es una de las tres excepciones al patrón: el 31,4% de sus festejos llegó entre los 30 y los 45, y tiene apenas dos tantos entre los 60 y los 75 minutos. Torque, por su parte, es el más parejo, ya que no baja de seis goles en ninguna franja.