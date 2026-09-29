Jorge Cazulo dirigirá a Boston River

Jugadores de Boston River durante un partido por la Copa Sudamericana en el estadio Centenario (archivo, mayo de 2026).

Tendrá su primera participación en el fútbol uruguayo y será el cuarto entrenador del club en la temporada.

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Jorge Cazulo es el nuevo entrenador de Boston River. El exvolante de 44 años dirigirá por primera vez en Uruguay; tiene experiencia en las divisiones formativas de Sporting Cristal y fue ayudante de Mariano Soso en Defensa y Justicia, de Argentina.

En su carrera de futbolista integra el selecto grupo de jugadores que defendieron a Nacional y Peñarol. Además jugó en Miramar Misiones, Plaza Colonia, Bella Vista, Deportivo Maldonado, Rampla Juniors, Defensor Sporting y Racing. Luego emigró a Perú donde jugó en César Vallejo y Sporting Cristal.

Cazulo será el cuarto entrenador de Boston River en la temporada, teniendo en cuenta el interinato de Diego Jaume en la derrota ante Peñarol. Comenzó la temporada Israel Damonte y luego llegó Ignacio Ithurralde, que fue destituido tras la derrota ante Progreso.

El nuevo director técnico debutará el próximo domingo ante Juventud de Las Piedras, partido que va a las 13.00 en el Campeones Olímpicos en Florida. El sastre está undécimo en el Clausura con 8 puntos y decimocuarto en la tabla anual con 30 unidades, solamente por encima de Progreso y Danubio.

Tiene algún riesgo mínimo de descenso, pero sus chances de perder la categoría este año son casi nulas. Necesita sumar para no comenzar 2027 complicado.