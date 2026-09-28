La palabra de los protagonistas: hablaron Piquerez, Torreira, Mathías Olivera y Brian Rodríguez

Brian Rodríguez y Park Jin-seob, durante el partido amistoso entre Corea del Sur y Uruguay, el 28 de setiembre, en Seúl.

Uruguay le ganó 4-1 a Corea del Sur en el segundo amistoso de la gira por Asia y del mandato de Diego Forlán como entrenador de la selección mayor. Darwin Núñez, que cortó una racha de más de dos años sin goles con la celeste, Giorgian De Arrascaeta y Kim Min-jae, en contra, convirtieron los tantos en la goleada uruguaya.

Tras el encuentro, los futbolistas hablaron con AUF TV. Lucas Torreira, titular en ambos partidos, dijo: “Estamos muy felices por la victoria, por el trabajo de todo el equipo y por lo que venimos haciendo en estos días. Más allá de la victoria de hoy, también hay que quedarnos con el partido ante Japón, en el que tuvimos momentos muy buenos, pese al resultado”.

Extendiendo el análisis del triunfo ante los surcoreanos, agregó: “Hicimos un gran partido en todas las líneas y sacamos el resultado. El grupo es fantástico. Si bien es muy poco el tiempo de trabajo, fue un partido completo. Hay cosas que se están viendo en la cancha de lo poquito que pudimos trabajar”.

Torreira volvió a la selección luego del proceso de Marcelo Bielsa, donde casi no tuvo participación. Sobre su sentir, explicó: “Volver a la selección, a compartir y a sentirme útil es uno de los momentos más emotivos. Ahora hay que descansar y disfrutar este gran momento, sobre todo en lo personal. Tengo agradecimiento con Diego Forlán y el cuerpo técnico. Estar en la selección es único. No poder ir al Mundial fue un momento muy jodido; ahora me encuentro con 30 años y ya con una experiencia muy grande. Soñaba que la vuelta iba a llegar”.

Para cerrar, habló del plantel: “Queremos devolverle alegrías al pueblo uruguayo. Se viene un proceso largo con objetivos muy importantes por el camino y muchas cosas por mejorar. Estos amistosos sirven para volver a encontrarnos y conocer las ideas del entrenador. Todos hacemos un esfuerzo muy grande para estar”.

Brian Rodríguez: “Es un privilegio tener a Forlán”

Brian Rodríguez fue titular como volante por derecha, aunque en varios momentos del partido jugó a pierna cambiada, llegando por izquierda. “Quisimos el arco rival en todo momento. El entrenador pidió no bajar la intensidad y mantenernos arriba, presionando. Se dio un resultado gracias al esfuerzo de todos”.

Sobre las charlas con Forlán en estos primeros encuentros, mencionó: “Tenerlo al mando, con lo que fue para nosotros, es un privilegio. Quiero aprender muchísimo de él”.

Joaquín Piquerez fue parte de la lista para el Mundial 2026, pero no pudo tener minutos por una lesión previa. Sobre su vuelta, expresó: “Estar en la selección es siempre muy lindo y un orgullo que pocos jugadores podemos tener. Después de aquella lesión en el partido contra Inglaterra, fueron meses muy difíciles. Me tocó volver y estoy muy contento”.

El futbolista de Palmeiras destacó el poderío ofensivo del equipo: “El partido mostró una buena cara ante un equipo muy complicado, que venía de hacerle tres goles a Ecuador. Estuvimos muy fuertes y compactos en los bloques bajos. No nos llegaron en el primer tiempo. Con el balón, fuimos muy precisos y eficaces. Hicimos cuatro goles y pudieron ser más”.

“Necesitábamos el triunfo. Esa sensación de poder ganar no la teníamos hace tiempo. El grupo está contento, tratando de agarrar la idea que quiere Diego y, sobre todo, dejar buenas sensaciones. Hicimos un buen partido”, dijo Mathías Olivera.