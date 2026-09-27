Plantel de Peñarol femenino, el 27 de setiembre, tras obtener el trofeo de la fase 1 del campeonato uruguayo, en la cancha de Rentistas. Foto: Ernesto Ryan

Con este resultado las carboneras aseguraron la presencia en la definición del campeonato uruguayo.

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En la temporada 2026 del fútbol femenino se disputaron dos ruedas entre los diez equipos de primera división. El Apertura lo ganó Nacional y el Clausura, Peñarol, ambos con puntaje perfecto. Hoy se disputó una final única para determinar el ganador de la fase 1 del campeonato uruguayo, que también fue denominado como campeonato Preparación.

El partido se disputó en el Complejo Rentistas y terminó 1-1. La delantera sudafricana Sinoxolo Cesane puso en ventaja a Nacional a los 34 minutos, ingresando por el segundo palo y definiendo a la red. La jugada fue polémica y, a primera vista, la autora del tanto parecía inhabilitada. En el encuentro no había VAR.

Miya Grant-Clavijo, de Peñarol, tras convertir el tanto del empate ante Nacional, el 27 de setiembre, en la cancha de Rentistas. Foto: Ernesto Ryan

El empate llegó a los 13 minutos del complemento, cuando la canadiense Miya Grant-Clavijo completó un contragolpe para igualar la contienda.

Tras la igualdad, el campeón se definió desde el punto blanco. Lorena Graña, Micaela Domínguez, Erika Viviella y Miya Grant-Clavijo convirtieron para las carboneras, mientras que Valentina Cousillas y Tatiana Lima lo hicieron para el bolso. La heroína de la jornada fue la golera Martina Alonso, que atajó los penales de Oriana Fontán y Julieta Ladós.

Jemina Rolfo, de Peñarol, el 27 de setiembre, tras obtener el trofeo de la fase 1 del campeonato uruguayo, en la cancha de Rentistas. Foto: Ernesto Ryan

¿Cómo sigue la temporada del fútbol femenino?

Peñarol aseguró su lugar en la definición del año. Ahora el torneo doméstico se para aproximadamente un mes por la participación de Nacional en la Copa Libertadores. Al retorno del tricolor, se disputará la fase 2, con los cinco mejores equipos del año hasta el momento. Además de manyas y tricolores, estarán Defensor Sporting, Liverpool y Montevideo City Torque.

El primero va directo a la final. El segundo cupo en el juego decisivo se definirá por playoffs en los que el segundo enfrentará al quinto y el tercero al cuarto. El ganador de esa final disputará ante Peñarol el título de campeón uruguayo del 2026.

Por otra parte, Canadian, San Jacinto, Juventud de Las Piedras, Wanderers y Danubio jugarán una rueda para evitar los dos descensos. Ya ascendieron Central Español y Racing.