Femenino: Peñarol ganó el Clausura y habrá final contra Nacional

Jugadoras de Peñarol durante los festejos, el 20 de setiembre, en el estadio Campeón del Siglo.

Tras un impecable torneo, las aurinegras ganaron los nueve partidos y el domingo 27 definirán el título de la primera fase ante las tricolores, campeonas del Apertura.

Peñarol tenía la chance servida este domingo para coronar su campaña en el Clausura femenino levantando la copa y no perdió la oportunidad: las aurinegras golearon 9-0 a San Jacinto Albion en el estadio Campeón del Siglo y se consagraron campeonas invictas sin perder ni un punto, porque sumaron nueve victorias en nueve partidos. Los goles ante las fusionadas fueron convertidos por Micaela Domínguez y Josefina Villa (marcaron dos goles cada una), mientras que los restantes fueron de Luna Marcia, Carolina Díaz, Jemina Rolfo, Lorena Graña y Romina Lavallen (en contra).

La impecable marcha de las carboneras en el Clausura fue así: vencieron 2-1 a Nacional y a Liverpool, 1-0 a Defensor Sporting y a Montevideo City Torque, 3-0 a Danubio, 7-0 a Wanderers, 17-0 a Juventud, 11-0 a Canadian y 9-0 a San Jacinto Albion.

Jugadoras de Peñarol, durante los festejos, el 20 de setiembre, en el estadio Campeón del Siglo. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

Ahora, Peñarol se medirá en la final de la fase 1 con Nacional, que también había ganado todos sus partidos en el Apertura y terminó segundo en el Clausura. El encuentro será el domingo 27.

Terminada la fase 1, el campeonato se dividirá en dos grupos de cinco equipos. Los que hayan terminado en las primeras cinco posiciones jugarán por el título en la serie de campeonato, mientras que los otros cinco disputarán la serie de honor, ambas a una rueda. El ganador del primer grupo tendrá asegurado un lugar en la definición de la fase 3, mientras que los dos últimos de la serie de honor perderán la categoría.

La fase 3 comenzará con una instancia de playoffs entre los cuatro equipos que sigan en carrera. El segundo enfrentará al cuarto y el tercero al quinto; los vencedores se cruzarán en una segunda semifinal y el ganador de ese duelo se medirá con el primero en la final de la fase. El campeón uruguayo surgirá de una última definición entre el vencedor de la fase 1 y el de la fase 3.

Jugadoras de Peñarol festejan tras obtener el Campeonato Clausura Femenino, el 20 de setiembre en el esta estadio Campeón del Siglo. Foto: Ernesto Ryan, Agencia Gamba

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