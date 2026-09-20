Juegos Odesur: Uruguay sumó medallas de bronce en judo y lucha libre

Lupe Curutchague, de Uruguay, convirtió en el partido Paraguay ante Uruguay por la fase de grupos de Hockey Femenino en los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

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Uruguay sumó este sábado medallas de bronce en judo y lucha libre en los Juegos Odesur, aunque cayó un lugar en el medallero general —ahora quedó séptimo—, en el que había escalado gracias a los oros obtenidos este viernes.

Es una lucha

Sandy Caraballo, judoca cubano nacionalizado uruguayo, se subió al podio en la categoría de más de 100 kilos tras vencer por ippon al peruano Jefferson Sedano. Para llegar a esta instancia, Caraballo había vencido primero al paraguayo Mario Chaparro y después cayó ante el chileno Franco Solís, con lo que quedó afuera de la definición por el oro.

En la misma disciplina, pero en la categoría femenina de -57 kg, Maya Leopold no llegó al podio porque perdió su duelo por yuko frente a la chilena Marcela Alfaro.

Mikael Aprahamian, que compitió en -81 kg, fue eliminado en el repechaje tras caer por ippon ante el venezolano Luis Pariche.

Juan Manuel Gorriz, en -90 kg, también quedó afuera en el repechaje.

En lucha libre, el uruguayo de origen iraní Mohammadreza Beykzadeh se alzó con el tercer lugar en estilo libre en la categoría de hasta 125 kilogramos, lo que significó la decimotercera medalla de bronce para la delegación uruguaya en estos juegos. Beykzadeh cayó 4-0 frente al brasileño Gabriel de Sousa, pero peleó por su lugar en el podio ante el venezolano José Díaz, a quien superó con marcador de 10-0.

Las cimarronas por la medalla

El equipo femenino de hockey goleó 13-0 a Paraguay en el césped sintético de la Asociación Santafesina de Hockey, y se prepara para disputar este domingo un partido por la medalla de plata. Las cimarronas se medirán ante Chile a las 10.00, en un juego en el que además buscan la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Buenas participaciones

Este sábado hubo abundante actividad celeste en diversas disciplinas, con destacadas actuaciones más allá de que no se consiguieron medallas.

Hay que ponderar la quinta posición obtenida por el dueto de natación artística, Agustina Medina y Lucía Ververis, que sumó un puntaje acumulado de 442.3696 en las rutinas técnica y libre. Las nadadoras uruguayas llegaban con chance de pelear por una medalla, pero cometieron errores que restaron puntos importantes ante rivales mucho más desarrollados en la disciplina. Todavía tienen por delante las competencias en rutina de equipo libre y la prueba acrobática.

Julieta González participó en la prueba de skate y arañó el podio, pero quedó en cuarto lugar con un puntaje de 79.65, por debajo de dos brasileñas y una colombiana que se quedaron con las medallas.

En un concurso completo de pruebas ecuestres compitieron cuatro uruguayos: Gonzalo Daners terminó cuarto, mientras que Oscar Pasini, Francisco Calvelo y Edison Quintaba quedaron eliminados.

En la categoría trap masculino de tiro, Franco González clasificó tercero a la final, en la que luego quedó octavo.

Mal día para los deportes colectivos

Uruguay también compitió este sábado en rugby y en fútbol, con sendas derrotas.

La selección sub 20 que dirige Santiago Espasandín quedó eliminada tras caer por 1-0 ante Argentina, luego de haber perdido también en su debut por la mínima diferencia ante Venezuela. El partido se jugó como un clásico, con dientes apretados y pierna fuerte, y a estadio lleno en el coloso de Newell’s, el estadio Marcelo Bielsa. La celeste mostró alguna evolución respecto al debut, pero Argentina fue bastante superior por varios tramos del partido y se quedó con el triunfo que pudo haber sido por mayor diferencia.

En los seven de Rugby, Uruguay perdió 19-0 ante Chile en la competencia masculina. La celeste jugará este domingo a las 16.00 frente a Colombia.

Las cafeteras fueron precisamente las rivales de Uruguay en el seven de rugby femenino, que se despacharon con una victoria de 38-0 sobre la celeste, que cierra el grupo este domingo frente a Argentina.