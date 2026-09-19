Copa Davis: Uruguay cerró 4-0 la serie ante Estonia sin perder un solo set

En el segundo día de competencia, Ariel Behar y Francisco Llanes se impusieron en dobles y el propio Llanes remató con triunfo individual; Uruguay buscará en febrero un lugar en el Grupo Mundial I.

Uruguay hizo valer su localía en el Círculo de Tenis de Montevideo y ganó de punta a punta la serie ante Estonia, que se disputó este viernes y sábado en el histórico club del Prado. Joaquín Aguilar y Franco Roncadelli encaminaron la victoria uruguaya en el primer día, y la dupla de Ariel Behar y Francisco Llanes completó la tarea este sábado con un triunfo en dobles.

Con la serie ya cerrada en favor de Uruguay, Llanes jugó el último partido frente a Denis Maijorov y ganó por 6-4 y 6-2, sin perder un solo set como todos los partidos de la serie, para cerrar el 4-0.

Dos más

Behar estrenó este sábado su doble rol como capitán y jugador del equipo uruguayo, para salir al polvo de ladrillo del Círculo de Tenis en dupla con el sanducero Llanes, quien volvió a jugar para el conjunto celeste después de un paso por el tenis universitario estadounidense.

Behar y Llanes enfrentaron el juego más difícil de la serie para el equipo uruguayo ante Markus Molder y Oliver Ojakaar, la dupla estonia que se caracterizó por un buen porcentaje de puntos en el primer servicio y se despachó con 6 aces. Sin embargo, los estonios no pudieron quebrar el saque uruguayo en todo el partido, que se cerró con marcador de 6-4 y 7-5 en poco menos de dos horas de juego.

Para cerrar la jornada a puro festejo en el Prado, Llanes venció a Maijorov por 6-4 y 6-2.

Como competidor del Grupo Mundial II, la segunda categoría mundial, Uruguay se ganó con esta victoria un lugar en el repechaje para ascender al Grupo Mundial I. El rival se conocerá por sorteo la próxima semana, en un bombo que tendrá a todos los perdedores del Grupo Mundial I, además de los restantes ganadores de las series del Grupo Mundial II.