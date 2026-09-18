Juegos Odesur: Thomas Silva se quedó con el oro en el ciclismo de ruta

Este viernes fue otra jornada destacada para los uruguayos en los Juegos Odesur 2026. A los tres oros y un bronce que conquistó el remo, se le suma la medalla dorada conseguida por Thomas Silva en la prueba de ciclismo de ruta y la misma distinción para Julieta Mautone en tiro, en la competencia de 10 metros con pistola de aire.

Uruguay llega a diez medallas de oro —superando el récord en Asunción 2022—, que sumadas a las cuatro de plata y a las 11 de bronce lo dejan en el sexto puesto del medallero este viernes, con 25 preseas en total. Brasil (138), Argentina (120), Colombia (83), Venezuela (69) y Chile (64) lo encabezan. La décima medalla fue la primera del boxeo masculino a cargo de Lucas Fernández que derrotó en las tarjetas al ecuatoriano Billy Arias y se consagró campeón de los Odesur en la categoría hasta 55 kg masculina.

Un año soñado

Thomas Silva, que viene de dejar bien en alto el ciclismo uruguayo en el Giro de Italia y de ocupar el mejor ranking histórico en la UCI, se quedó con la prueba de ruta cuando los pronósticos no lo daban como favorito por ser un recorrido llano.

La prueba, disputada en Rafaela, tuvo un circuito de 168 kilómetros, y Silva estuvo entre los 11 escapados que lideraron una fuga a falta de varias vueltas para el final. En la última, el fernandino atacó con mucha potencia para quedarse con el oro y dejar atrás al venezolano Francisco Peñuela y al argentino Tomás Contte, que completaron el podio 13 y 14 décimas después del uruguayo, respectivamente.

Julieta Mautone, el 18 de setiembre. Foto: Lucía Pérez, Comité Olimpico Uruguayo

Segundo oro sudamericano para Mautone

Julieta Mautone obtuvo otro oro para el medallero celeste y repitió lo hecho en 2018, cuando ya se había quedado con una presea dorada en los juegos de Cochabamba. La uruguaya superó en la competencia a las peruanas Annia Becerra y Deysi Jilapa, a la ecuatoriana Andrea Pérez, a la colombiana Juana Rueda, a la argentina Josefina Mella y a la venezolana Camila Marrufo. Mautone batió el récord al conseguir 575 puntos en total sobre 600 posibles.