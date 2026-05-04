Astana lo confirmó como uno de los integrantes del equipo, será el primer uruguayo en un torneo grande de ciclismo.

La carrera de Thomas Silva está en constante crecimiento. El ciclista uruguayo viene de ganar el Tour de Hainan en China defendiendo a Astana, equipo de Kazajistán patrocinado por el gobierno de ese país, que ahora lo eligió como uno de los ocho competidores para el Giro de Italia, una de las tres competencias más importantes del ciclismo a nivel continental junto al Tour de Francia y la Vuelta de España.

Silva está realizando un gran 2026, estuvo muy bien en la Volta a Catalunya, Strade Bianche 2026 y Milán–San Remo 2026, donde compitió con figuras como Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, entre otros. Tiene 24 años y nació en Maldonado, será el primer uruguayo en participar del Giro de Italia. En su equipo estarán los italianos Davide Ballerini, Alberto Bettiol, Matteo Malucelli, Christian Scaroni y Diego Ulissi, Arjen Livyns de Bélgica y Harold López, de Ecuador.

Casi 3500 kilómetros por andar

La competencia comenzará el 8 de mayo y se extenderá hasta el 31 del mismo mes. Serán 21 etapas, con días de descanso los lunes 11, 18 y 25. Más allá de que la mayoría de los recorridos serán por Italia, las primeras tres carreras serán en Bulgaria, el inicio será en Nasebar y se irán recorriendo distintas ciudades hasta terminar tres días más tarde en Sofía, la capital Búlgara.

La decimosexta etapa se desarrollará en Suiza, con los 113 kilómetros que separan Bellinzona y Cari. Además, la contrarreloj será la décima carrera con 42 kilómetros (km) entre Viareggio y Massa, mientras que la finalización será en Roma, capital italiana.

En total serán 3.459 km y más de 49.000 metros de desnivel. Habrá 23 equipos en la 109ª edición del Giro de Italia que será histórica para el ciclismo uruguayo.