El uruguayo está teniendo un gran comienzo de temporada en su nuevo equipo y se prepara de buena manera para el Giro de Italia.

El fernandino Thomas Silva ganó el Tour de Hainan en China con la celeste del XDS-Astana, y es noticia porque logró uno de los triunfos más importantes de su carrera, prueba asiática de categoría UCI ProSeries y con buenos rivales.

El ciclista uruguayo, de 24 años, llegó a la última etapa con la ventaja construida en jornadas anteriores, donde primero se había vestido con la malla líder pero después la perdió con el vasco Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi), por lo que debió trabajar para recuperarla; en la etapa final de este domingo, Silva logró sostener el control de la carrera entre Baoting y Sanya.

La etapa final tuvo 154,6 kilómetros, incluyó cuatro ascensos duros en la primera mitad del recorrido, un esprint intermedio para después terminar prácticamente en llano. Con toda esta geografía y la poca diferencia entre el uruguayo y el vasco (10 segundos), se mantuvo abierta la definición hasta el último tramo. Sin embargo, Silva y su equipo hicieron una tarea redonda y el desarrollo no alteró la general, porque la etapa la terminó ganando el danés Alexander Salby (Li Ning Star), ciclista que no amenazaba las pretensiones del uruguayo.

Silva consolidó un gran triunfo siendo una de las figuras de la carrera, porque además de la clasificación general ganó dos de las cinco etapas —la segunda y la cuarta—, victorias que terminaron siendo decisivas para quedarse con la prueba. En el podio final, Silva estuvo acompañado por Berasategi, segundo a diez segundos, y el italiano Thomas Pesenti (Polti-Visit Malta), que completó el tercer lugar con el mismo tiempo.

En la clasificación por equipos se impuso el Polti-Visit Malta, seguido por Burgos Burpellet BH y Euskaltel-Euskadi, mientras que el kazajo Igor Chzhan se quedó con la clasificación de la montaña.

El triunfo en Hainan representa un paso relevante para Silva en el calendario internacional, además de ser un gran apronte para el Giro de Italia, donde su equipo lo puso en el listado de ciclistas que lo correran. La victoria del uruguayo aparece dentro de un muy buen comienzo de año, donde, entre otas carreras, Silva estuvo muy bien en la Volta a Catalunya, Strade Bianche 2026 y Milán–San Remo 2026, donde compitió con figuras como Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Remco Evenepoel, entre otros.