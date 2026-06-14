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Entrenamiento de la selección en el Mayakoba Training Centre, el 13 de junio, en Playa del Carmen. · Foto: José Luis Soto

Entrenamiento de la selección en el Mayakoba Training Centre, el 13 de junio, en Playa del Carmen.

Foto: José Luis Soto

Dominando la emoción: Uruguay debuta en el Mundial frente a Arabia Saudita

El encuentro inicial para la celeste será el lunes a las 19.00 en Miami; Marcelo Bielsa tiene la oncena prácticamente confirmada.

Mauricio Panizza - 1 minuto de lectura

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El Mundial puede generar más o menos interés, el equipo de Marcelo Bielsa tiene adeptos y detractores, pero el país se paraliza cuando Uruguay sale a la cancha. Eso sucederá a las 19.00 del lunes, cuando el moderno túnel del Hard Rock Stadium reciba al plantel uruguayo y al de Arabia Saudita.

El estreno en mundiales viene siendo esquivo para Uruguay en la época moderna. Arranca la ilusión, que trae consigo presión e incertidumbre. La preparación queda atrás y la verdad está en la cancha con el objetivo de jugar bien, obvio, pero también con el de intentar hacer más goles que el oponente. Eso nunca es sencillo, e incluso, varias veces en el fútbol se vuelve injusto con los merecimientos de lo realizado.

Sin amistosos y con equipo confirmado

Uruguay no tuvo amistosos recientes, la última imagen fueron los empates ante Inglaterra y Argelia en marzo de este año. Marcelo Bielsa trabajó insistentemente con una oncena que cambia el 4-3-3 madre que utilizó el rosarino desde su llegada a la selección uruguaya. Esta parece plantarse con un 4-4-2: el equipo se vislumbra con Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela va al lateral derecho, Sebastián Cáceres y Mathías Olivera serán los zagueros y Mathías Viña será el lateral izquierdo; Manuel Ugarte y Rodrigo Bentancur jugarán de galera y bastón en el centro de la cancha y por las bandas treparán Federico Valverde y Maximiliano Araújo, cada uno en el callejón de su pierna hábil; arriba Darwin Núñez y Federico Viñas.

La doppietta de centrodelanteros no es común, incluso Bielsa fue criticado en Argentina en la recordada discordia donde evitó colocar juntos a Gabriel Batistuta y Hernán Crespo. La intención parece estar en fijar a los zagueros rivales y liberar espacios para los volantes externos a jugar el mano a mano con los laterales.

Arabia Saudita suele defender en 4-5-1, tiene algunas carencias para ordenarse cuando el rival le mueve el balón, suele desconcentrarse fácil. El buen pie de los volantes celestes y los movimientos sin pelota para proyectarse de Varela y Araújo pueden ser clave para generar desequilibrio. Otro aspecto donde los asiáticos tienen falencias es en la defensa de la pelota parada.

Ofensivamente, los árabes son rápidos y técnicos, aunque tienen fallas en la definición. En los encuentros recientes perdieron 2-1 con Ecuador, le ganaron 3-0 a Puerto Rico e igualaron 0-0 con Senegal.

El equipo arbitral estará encabezado por el italiano Maurizio Mariani como juez central, en las líneas estarán Daniele Bindoni y Alberto Tegoni.

¿Dónde ver el debut de Uruguay?

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita será transmitido de forma gratuita por canal 5 en televisión abierta. También se podrá ver por Antel TV para los usuarios de telefonía fija o móvil de Antel.

También será transmitido por Directv y todos los cableoperadores, y por streaming en DGo y Disney+.

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