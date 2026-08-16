Ricardo Vairo confirmó el cese de Bava: “Estamos en un momento bastante duro, difícil de explicar”

El presidente de Nacional habló tras la reunión de directiva que definió la salida del entrenador; mientras buscan definir DT, también aceptó las renuncias de Sebastián Eguren y Martín Ligüera.

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, confirmó este domingo que el entrenador y su cuerpo técnico no continuarán al frente del plantel tricolor. “Hoy se tomó la definición de que Jorge Bava y su equipo no continuarán al frente del club”, afirmó, y agregó que también se reunió con Sebastián Eguren y Martín Ligüera, quienes presentaron su renuncia y fue aceptada.

Vairo reconoció que el club atraviesa un momento “bastante duro, difícil de explicar”, y que la autocrítica es parte del proceso. El mandatario tricolor recordó que en el receso del Intermedio por el Mundial se había armado un plan con expectativas altas, pero que el desarrollo de los partidos no mostró el cambio esperado. Sobre la charla con el entrenador saliente, contó que todavía no habló personalmente con él, pero que se reunirá con Bava este lunes a las 9.30 en Los Céspedes.

El dirigente defendió al plantel pese a los resultados. Dijo estar convencido de que Nacional “tiene un plantel para mucho más de lo que se está viendo en la cancha” y apuntó a un factor anímico como parte del problema, más allá de la calidad individual de los jugadores. Según su lectura, cualquier contratiempo durante un partido altera la energía del equipo y le impide mostrar el nivel que se espera de Nacional dentro de la cancha.

Sobre los próximos pasos, Vairo adelantó que el foco de la semana estará puesto en definir el nuevo cuerpo técnico. La definición del sucesor de Bava se espera entre lunes y miércoles, pero evitó confirmar nombres, aunque no descartó el interés por sumar algún refuerzo, particularmente un extremo, dentro de las condiciones económicas y futbolísticas que maneja el club.

Además, tras las salidas de Eguren y Ligüera, comentó que el club debe encarar una reestructura de la gerencia deportiva, con la intención de separar las funciones deportivas de las administrativas, dado el volumen de trabajo que hoy involucra a las formativas, el fútbol femenino y la gestión de las 18 hectáreas de Los Céspedes.