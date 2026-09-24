Deportivo Maldonado y Cerrito ganaron y avanzan en Copa Uruguay

En la noche de este miércoles se cerró también el grupo 3 de la llave profesional de la Copa AUF Uruguay, que más temprano tuvo actividad con otras definiciones.

Deportivo Maldonado le ganó a Cerro a domicilio en la Villa, y se quedó con el primer lugar del grupo, a pesar de los tres puntos que había ganado en la cancha pero perdido en los escritorios, luego de que Wanderers denunciara alineación indebida en el encuentro en el Campus de la fecha anterior.

El bohemio, precisamente, perdió ante Cerrito, pero con esos tres puntos llegó a 4 en total y se mete como uno de los mejores terceros. El auriverde, por su parte, que antes le había ganado a Cerro, clasificó segundo con 6, y pisa fuerte rumbo a la próxima fase.

Triunfos visitantes

Deportivo Maldonado extiende su buen presente a la Copa AUF Uruguay y se quedó con un triunfo clave en el Tróccoli. Después de un primer tiempo bastante parejo y entretenido, con chances para ambos, el equipo de Gabriel Di Noia salió decidido al complemento y rápidamente se puso en ventaja.

Adrián Vila, titular en la alineación alternativa, adelantó al Depor a los pocos minutos de la segunda parte, y el equipo aprovechó el envión, porque cerca de los 20 Vila hizo su doblete y sentenció el juego. El descuento llegó por intermedio de Bruno Morales, pero ya sobre la hora y el festejo fue visitante.

Cerrito tiene con qué entusiasmarse, porque de visita en el Parque Viera dio el golpe y le ganó 3-1 a Wanderers, hilvanando su segundo triunfo consecutivo en la copa ante equipos de Primera. El equipo atraviesa momentos difíciles en Segunda División, fuera de los puestos de ascenso, y viene de un fuerte sacudón con la renuncia del técnico Pablo De Ambrosio y la llegada de Damián Enríquez, a quien antes habían echado para contratar a De Ambrosio. Pero el equipo se hizo fuerte en el Viera, se adueñó del partido y lo ganó con un doblete de Luciano Batista y otro de Jonathan Isasmendi que, una vez más, entró a jugar desde el banco para lucirse con una conquista.