Uruguay-Japón, con la base mundialista y caras nuevas: hablaron Mouriño, Satriano y Juan Rodríguez

La selección uruguaya está a las puertas de una nueva etapa, conducida de manera interina por Diego Forlán durante las próximas fechas FIFA, que bien temprano este jueves, a las 7.05, inicia con el amistoso frente a Japón en el estadio de Miyagi de la ciudad de Sendai.

La expectativa, después del decepcionante final del ciclo de Marcelo Bielsa, está un poco atada a la incertidumbre que rodea este nuevo comienzo, a cargo de un hombre de mil batallas con la celeste, pero de poca experiencia como técnico, que, con una base de futbolistas consolidados en el equipo, otros que buscan afirmarse o recuperarse y un puñado de recién llegados, buscará redescubrir virtudes y corregir errores.

¿Cuánto de eso podremos ver este jueves ante Japón? El plantel completo de la selección se reunió recién este miércoles, por lo que no hubo mucho trabajo previo para el entrenador. Se puede asumir que, tal como lo muestra la convocatoria, el equipo titular seguirá la base del once mundialista, aunque es evidente que este tipo de instancias son también de prueba y ensayo.

Nuevos

Hay algunos jugadores que buscan empezar a mostrarse con la camiseta celeste en esta fecha FIFA. Juan Rodríguez es uno de ellos. El zaguero zurdo ex Peñarol, hoy en el Cagliari, es con 21 años el más joven del plantel de Forlán en Japón. Ya debutó con la selección, en el amistoso frente a Costa Rica que tuvo a Diego Pérez dirigiendo un equipo con jugadores del medio local, y además fue sparring durante las Eliminatorias. “Poder volver acá, volver a compartir con los compañeros, a los que conocí hace dos años, me pone muy contento”, dijo Rodríguez en diálogo con AUF TV, ya en Japón. “Siento que me agarra en otro momento de mi carrera, mucho más maduro, con mucha más experiencia, pero obviamente siempre con el pensamiento de venir a compartir con los compañeros y seguir aprendiendo de ellos”, agregó.

En la zona defensiva hay también otro joven jugador que va sumando experiencia en el fútbol europeo y que ya supo vestir la celeste en un amistoso. Santiago Mouriño, jugador del Villarreal de 24 años, también habló para las redes oficiales de AUF, valoró la experiencia que ha sumado desde que debutó ante República Dominicana el año pasado y explicó su evolución como polifuncional en la defensa: “Creo que desde que llegué a Villarreal he jugado siempre como lateral. El último partido jugué 15 minutos de central, pero hasta ese momento había jugado todo de lateral y la verdad que me voy encontrando cómodo; creo que encontré mi lugar también en el club en esa posición, tuve que pulir detalles, pero creo que lo estoy haciendo bien y es un puesto que me gusta, que me siento cómodo; al final te enfrentas a los mejores del mundo en ese puesto y creo que también en ese sentido te hace crecer mucho para jugar también las competencias importantes”.

Martín Satriano completó la ronda de entrevistas desde Sendai. El atacante de 25 años atraviesa un gran presente en el Getafe, y busca, por así decirlo, una segunda oportunidad en la selección, en la que debutó también durante un amistoso, pero previo al Mundial de Qatar, bajo el mando de Diego Alonso, cuando jugó unos minutos frente a Canadá. “Hoy en día me siento con mucha más confianza”, aseguró. Cuando tuvo su primera convocatoria, “era más juvenil, estaba recién empezando; hoy en día tengo muchos partidos arriba, jugando en distintas ligas también, que eso ayuda. Al final, tanto cambio hace crecer a uno”, reflexionó el delantero, que pasó por Italia y Francia antes de recalar en Getafe. También su posición en la cancha ha cambiado, y aunque su puesto es el de 9, ha pasado a jugar a veces de mediapunta o hasta de volante. “Yo siempre digo que la posición en la que me siento cómodo es jugando. A mí me gusta jugar. Después, si me toca por afuera, de nueve, de segunda punta, me da lo mismo. Creo que donde me siento más cómodo igual es de segunda punta, por así decirlo, pero nada, al final yo me adapto y me he ido adaptando siempre donde pida el entrenador y creo que esa es una de mis cualidades también”, señaló.