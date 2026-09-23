Copa AUF Uruguay: Liverpool y Boston River a la siguiente fase

Con dos partidos jugados en simultáneo, se dio cierre al grupo 6 de la fase de grupos de clubes profesionales de la Copa AUF Uruguay. Tras la victoria de Boston River 3-2 sobre Fénix y la de Liverpool ante Colón 3-0, se han sumado dos nuevos clasificados. Vale recordar que no importan las posiciones porque habrá sorteo sin ponderación para los falsos octavos de final, que será la próxima instancia.

Y quien festejó fue alguien que ya había terminado la semana pasada como tercero y cuya clasificación estaba en duda: River Plate. Como el darsenero finalizó en la tercera ubicación con 4 puntos, ya sabe que habrá dos terceros peores que él y por tanto figura en la nómina de quienes avanzan, dado que supera a Fénix —tercero del grupo 6, que terminó con un solo punto— y también queda por encima de Racing, tercero del grupo 4, que cerró su participación con 3 puntos. De alguna manera, el elenco de Sayago sigue manteniendo posibilidades porque podría suceder que quede algún otro equipo con menos de 3 puntos y se pueda llegar a meter en la próxima fase.

Debut perfecto

En el Campeones Olímpicos de Florida, todavía chueco de una columna de iluminación —columna por la cual el escenario estuvo cerrado un tiempo por peligro de caída y que aún no tiene su estructura eléctrica con los focos puestos sobre la platea Jorge Omar Pato Ferreri—, Boston River le ganó de atrás a Fénix y cerró una participación perfecta ganando los tres partidos. Sin embargo, fue el primer partido que los rojiverdes ganaron con Diego Jaume en el banco, dado que, tras caer ante Progreso por el Uruguayo, Ignacio Ithurralde fue cesado y asumió el exzaguero. Lo hace de manera interina, pero con pruebas suficientes como para quedarse, dado que, tras este triunfo ya con la clasificación asegurada en la copa, ahora Jaume deberá dirigir a Boston frente a Peñarol el próximo domingo por el Clausura.

Los de Capurro comenzaron ganando con un gol del argentino Luca Babino, mediante un zurdazo lejano cuando iban diez minutos. Sin embargo, apenas siete minutos después, lo empató para Boston River el artiguense Facundo Muñoa, quien recibió de Agustín Amado y colocó la igualdad.

Al ratito nomás, otra vez los visitantes lograron ponerse en ventaja a través de un gol de Nahuel de Armas, quien tiró una pared con Sebastián Rivas y definió para un lindo gol. Pero no menos lindo fue el golazo de Rodrigo Sarabia, que dominó la pelota en el área rival y venció a Ernesto Hernández para poner el segundo empate de la tarde. Fénix sabía que solo con una victoria aseguraría su clasificación y lo buscó por todos lados, sobre todo en una primera parte donde parecía tener combustible suficiente para desequilibrar. Sin embargo, en el complemento, el joven lateral Andy López se mandó una carrera por el flanco derecho y le dio la asistencia al argentino Leonardo Suárez, quien enganchó de derecha y la clavó de zurda para sellar el definitivo 3-2 con el que se cerró el partido en Florida. Diego Jaume le dio la titularidad al joven de 16 años Dylan Correa —quien ya había entrado en el partido anterior por Copa— y de la misma manera dio lugar a varios juveniles.

Liverpool seguro

En el Parque Viera, en el encuentro que ponía a los dos en cuestión, Liverpool lo resolvió con claridad en la segunda parte. El equipo de Jorge Fossati presentó una formación alternativa —pero que sin problemas podía ser la titular en cualquier fecha del Uruguayo— y se puso en ventaja en la primera parte con un gol de Facundo Barceló. En el complemento, Colón buscó y buscó, y de casi empatarlo con una pelota que pegó en el travesaño, terminó de ceder cuando otra vez el delantero floridense volvió a anotar tras una muy buena combinación del argentino Ramiro Di Gregorio con el floridense-palmerense Diego Romero, quien mandó el centro para el ingreso de Barceló, que puso el 2-0. El tercer gol llegó recién sobre el final del partido: otra buena combinación en la última jugada que permitió que, entrando por el segundo palo, el zaguero argentino Santiago Laquidaín cruzara la pelota de cabeza para mandarla a las redes y sellar el 3 a 0 definitivo.

Finalmente —y contrariando la fijación oficial previa— en este partido no hubo videoarbitraje. Al parecer, sí lo habrá en los dos encuentros que se jugarán este jueves, y que definirán a por lo menos dos clasificados más: quienes terminen primero y segundo en el grupo que componen Peñarol, Montevideo City Torque, Danubio y Atenas de San Carlos. Los partidos de este jueves se disputarán a la misma hora: en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, entre Danubio y Peñarol, y en el estadio Charrúa, donde Torque recibirá a Atenas. Aparentemente, en ambos cotejos sí estará presente el VAR.