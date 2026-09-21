Complicado debut de Forlán en la selección

La selección uruguaya, que se prepara para los tres amistosos que jugará entre fines de setiembre y principios de octubre por la fecha FIFA, dirigida interinamente por el técnico de la sub 20 Diego Forlán, ya ha tenido una baja y varios retrasos. La baja es la de Federico Valverde, quien en el partido de su club, Real Madrid, frente a Atlético de Madrid –encuentro de la Liga española que ganó el colchonero– sufrió una lesión por un duro golpe y finalmente quedó descartado.

La acción ocurrió en la primera parte del derbi madrileño cuando el surcoreano Kang-in Lee le entró duramente y dejó tocado a Valverde por el resto del choque. Al finalizar el domingo, Real Madrid emitió un comunicado señalando que el capitán de la selección estaba lesionado; finalmente, tras las conversaciones entre el cuerpo técnico de la celeste, el cuerpo médico y la sanidad del club merengue, se decidió que no viaje a Asia y se quede en Madrid haciendo la recuperación. Para sustituir al centrocampista, Forlán activó la reserva de Emiliano Martínez, el mediocampista de Palmeiras que no había entrado en la nómina definitiva de 26 pero sí figuraba entre los 46 reservados, razón por la cual la institución paulista debe cederlo sin inconvenientes.

El otro inconveniente que se suscitó fue la postergación de algunos vuelos debido al anuncio de un tifón en la zona de Japón donde concentrará, descansará y jugará Uruguay. Eso provocó que el entrenamiento pensado para este lunes, con 12 futbolistas, terminara realizándose tan solo con cinco, tal como contó el propio Forlán al programa periodístico de la Asociación Uruguaya de Fútbol La quinta tribuna.

De cara al cruce en el estadio de Miyagi, Forlán señaló que los entrenamientos de lunes y martes no iban a ser determinantes y que sí lo sería el del miércoles, momento en el que por fin se juntará todo el grupo. Será el día previo al partido, donde trabajarán en el estadio; casi ironizando, el entrenador comentó que tendrán esa jornada para conocerse. El estadio se ubica en la ciudad de Rifu, dentro de la prefectura homónima, cuenta con capacidad para 49.000 personas y fue sede mundialista en 2002.

En las primeras horas del lunes llegaron al hotel donde está concentrado Uruguay Juan Rodríguez, el futbolista de San Ramón que juega en Cagliari; Nahitan Nández, del Al-Qadsiah, y Lucas Torreira, de Galatasaray. El partido frente a la selección de Japón se jugará el jueves a las 19.05 hora local, es decir, a las 7.05 de nuestros relojes.

El segundo compromiso que jugarán los dirigidos por Forlán será el lunes 28 de setiembre a las 8.00 hora uruguaya en el estadio Olímpico de Seúl. El tercer encuentro quedará más distanciado en el tiempo ya que se disputará ocho días después del choque ante los coreanos, el martes 6 de octubre en Calcuta, en el estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, frente a la selección de India.

Para el armado del plantel, Forlán determinó que 18 de los 26 convocados para la gira asiática –Santiago Mele, Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Juan Manuel Sanabria, Rodrigo Bentancur, Martínez, Giorgian de Arrascaeta, Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Darwin Núñez– fueran futbolistas que vienen de integrar la lista oficial del Mundial 2026. La cifra representa el 69% del plantel mundialista.

Solo ocho futbolistas no estuvieron en la Copa del Mundo y solo uno de ellos será debutante absoluto en un plantel de selección mayor. Christopher Fiermarín, Nández, Santiago Mouriño, Rodríguez, Facundo Bernal, Torreira y Martín Satriano ya estuvieron antes, mientras que Nández incluso fue dos veces mundialista; la excepción es el estreno absoluto de Thiago Cardozo.