Plaza Colonia sigue líder, pese a que dejó puntos ante Paysandú; Oriental de La Paz continúa en ascenso directo, y Miramar Misiones salió del descenso.

Se jugó una nueva fecha de la Segunda División profesional y ahora quedan siete para que termine la fase regular. En este campeonato suben los dos primeros de la tabla anual. Del tercero al sexto van a playoffs por el tercer boleto a Primera División. Si Fénix no obtiene un premio mayor, ingresará a los playoffs desplazando al sexto por haber ganado el Torneo Competencia, que se jugó a principio de año. Los últimos dos de la tabla de promedios descienden al amateurismo; en este momento son Uruguay Montevideo y La Luz, aunque Cerrito está muy cerca y Miramar Misiones, que promedia distinto porque viene de primera, salió de la zona roja con un triunfo clave.

Cuesta despegar

El torneo es muy parejo, tal es así que el líder Plaza Colonia lleva el 55,1% de los puntos obtenidos, un porcentaje muy bajo para ser el mejor equipo hasta el momento. En el Prandi, igualó 1-1 ante Paysandú; el local comenzó ganando al minuto con tanto de Tomás Escalante, pero lo igualó Áxel Méndez en el complemento para los sanduceros.

Oriental de La Paz achicó respecto del líder; sumó en un choque directo ante Rentistas, ganó 2-0. Los dos tantos fueron en el cierre, Christian Oliva, faltando seis minutos, y Ezequiel Silva, en tiempo agregado, marcaron para los paceños.

Atenas de San Carlos también descontó al vencer 1-0 a La Luz, en un partido en el que los de Aires Puros generaron muchas chances, pero terminaron ganando los carolinos con solitario tanto de Matías Núñez.

El merengue quedó en zona de descenso; esto se dio por el triunfo vital de Miramar Misiones ante Uruguay Montevideo en el Charrúa. Álex de Freitas puso el único gol de la tarde sabatina. El celeste de Pueblo Victoria tiene muy complicada su permanencia.

Fénix y Colón igualaron 1-1 en Capurro en un resultado que no le sirvió a ninguno de los dos. Leandro Méndez abrió la cuenta en el inicio aprovechando un error grosero del golero Nahuel Suárez, a quien se le escapó el balón. Valentín Luciani empató en la recta final. Los de Carlos Canobbio parecen condenados a luchar por el ascenso a través de los playoffs.

En la etapa de necesidad de puntos los empates sirven poco, eso le sucedió a Cerrito y River Plate en el Maracaná. Vitinho abrió la cuenta para el darsenero y lo igualó Andrés Schettino en la recta final para el auriverde, al que volvió a dirigir Damián Enriquez, entrenador que había comenzado la temporada y luego fue cesado. Los dos se siguen alejando del ingreso a playoffs y el local, además, no puede descuidarse en el descenso.

En el Goyenola, abrieron el domingo Tacuarembó y Huracán del Paso de la Arena en otro 1-1 de pocos conformes y mucha cara larga. Lucas da Silva abrió la cuenta para el dueño de casa, pero puso tablas Rodrigo Rey con un golazo para el tricolor.

Posiciones

Plaza Colonia lidera con 43, Oriental de La Paz tiene 41, Atenas 40, Colón 38, Fénix 37, Rentistas 36, Cerrito 35, Huracán 33, River Plate 31, Paysandú y La Luz 28, Miramar Misiones 27, cierran Uruguay Montevideo y Tacuarembó con 26.