Ignacio Ithurralde no seguirá en Boston River

El sastre perdió con Progreso y sumó su tercera caída en fila, el próximo fin de semana visitará a Peñarol.

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En un campeonato uruguayo dónde hay mucho en juego, Boston River es de los equipos que tiene menos objetivos en disputa. En el Clausura está lejos de la cima, en la anual tiene poca chance de llegar a clasificación a copas internacionales y en el descenso parece holgado. Debería caerse estrepitosamente para complicarse en la lucha por mantener la categoría.

En ese escenario, el objetivo del sastre parece ser engrosar su promedio para no arrancar complicado abajo el 2027. Aún así, los malos resultados condenaron la continuidad del entrenador e Ignacio Ithurralde fue cesado tras perder 2-1 ante Progreso en Florida, en el inicio de la séptima fecha del Clausura.

Boston River suma tres derrotas en fila y cuatro sin ganar, aunque en el medio metió dos triunfos por Copa Uruguay que le dieron la clasificación a la siguiente ronda con anterioridad.

El arranque del Clausura no había sido malo, estuvo invicto las primeras cuatro fechas, incluso le ganó a Nacional en el inicio y sacó un buen triunfo ante Albion.

Diego Jaume asumirá interinamente mientras se busca el sustituto. En la próxima fecha, que será el sábado a las 18.30, su equipo visitará a Peñarol, en el Estadio Centenario.

Ithurralde había tomado el cargo el 18 de marzo en sustitución del argentino Israel Damonte, que arrancó la temporada. Casualmente, su debut fue con triunfo en el Paladino ante Progreso en el Apertura, mismo equipo contra el que terminó su pasaje por el club que duró 186 días. Dirigió 31 encuentros, ganó 11, empató 4 y perdió 16.