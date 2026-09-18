Liga Evolución femenina: Uruguay cerró la primera fase con victoria ante Bolivia

La selección femenina sub 15 obtuvo su primer triunfo en el torneo y cierra su participación el sábado, ya sin chances de pelear el título.

El campeonato sudamericano sub 15, que desde el año pasado la Conmebol rebautizó como Liga Evolución y rediseñó para enfatizar su misión de aprendizaje y desarrollo deportivo juvenil, tuvo este jueves la última fecha de la primera fase en la competencia femenina.

En el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Femenino de la ciudad de Ypané, en Paraguay, la selección uruguaya venció 2-0 a Bolivia, para sumar de a tres por primera vez en el torneo. Fue un partido de ida y vuelta y bastante parejo, aunque la celeste atacó más y mejor y lo resolvió en el último cuarto de hora.

La capitana, Lara Colman, cabeceó en el área chica para adelantar a Uruguay, y minutos más tarde aumentó la número 10, Zoe Suárez, que venía de hacer un golazo de tiro libre ante Chile, y ahora se armó una jugada maradoniana —¿o debería decir martiana, en honor a la 10 brasileña?— para definir con un potente zurdazo dentro del área, que la arquera no pudo contener.

Las diez selecciones sudamericanas se dividieron en dos grupos de cinco —zona norte y zona sur— y en la primera fase jugaron todos contra todos en cada zona. La fase final cruza a los dos grupos, enfrentando en un solo juego a cada equipo con el de su misma posición de la otra zona. La final se decide entre el primero de la zona norte y el primero de la zona sur, que fue Paraguay. La zona norte ya se definió con Venezuela como ganador.

Mismo rival para los varones

La selección masculina sub 15 cierra este viernes su participación en la primera fase, ante el mismo rival: Bolivia. La celeste va cuarta con 3 puntos y la del altiplano, última, sin unidades. Paraguay lidera la zona con puntaje perfecto tras tres partidos disputados, seguida por Chile y Argentina con 6.

El mismo formato de definición se aplicará para el cruce final, que se define el domingo 20.