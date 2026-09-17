El entrenador de la selección uruguaya de fútbol habló previo a la gira de amistosos por Asia. Se refirió a la elección de los jugadores y habló puntualmente de Nahitan Nández y Luis Suárez.

Uruguay tiene tres amistosos confirmados en Asia. El 24 de setiembre enfrentará a Japón, el 28 a Corea del Sur, y cierra la gira ante India, el 6 de octubre. Diego Forlán, en su calidad de entrenador interino de la selección mayor, convocó a 26 jugadores para estos encuentros.

En la mañana del jueves, la delegación partió desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco y Forlán habló en rueda de prensa, donde aseguró que está “contento y con expectativas muy lindas; estar al frente de la selección es un orgullo”. Sobre los rivales a enfrentar, desarrolló: “Japón y Corea del Sur son partidos de primerísimo nivel, de selecciones que vienen de jugar el Mundial. India es un poco más desconocida, aunque tuve la oportunidad de jugar allá ocho meses y hay buenos jugadores”.

Sobre Luis Suárez, que finalmente no fue convocado, dijo: “Hablo siempre con él. No cambió ahora porque yo sea el entrenador de la selección. Tenemos una grandísima amistad y en ese sentido hablamos directamente y no hay ningún problema. Podría haber sido convocado porque está teniendo un buen rendimiento y por lo que significa para el fútbol de este país. Pero él entendió perfectamente que esto también es de cara a lo que viene, una competencia oficial como puede ser la Copa América 2028. Fue más una decisión de él, por lo que está viviendo hoy en día; está bastante lejano a ese objetivo y le pareció que quería enfocarse más en su club”.

Forlán explicó la convocatoria: “Es por el rendimiento de los jugadores. El fútbol uruguayo tiene muchísimos futbolistas de muy buen nivel. En este caso son 26. Traté de convocar a los que creemos que tienen la mejor oportunidad de rendirle a la selección. Es un plantel con mucha variedad y gran jerarquía”.

Sobre el estilo de juego que intentará imponer, comentó: “Hay jugadores que tienen un nivel técnico muy bueno y una buena condición física, eso nos permite tener la posibilidad de controlar y tener un poco más el balón, y, en otros pasajes, ser más directos. Ofensivamente buscamos tener la contundencia a la que estamos acostumbrados. El ideal de cualquier futbolero es tener gol”.

Nahitan Nández quedó fuera del Mundial 2026 sobre el final del tránsito, ya que había participado en gran parte de las Eliminatorias, y Forlán explicó su retorno: “Tuve la oportunidad de jugar con él en Peñarol. Conozco su condición y su cualidad física, técnica y táctica. Sé como es la persona y es importante tenerlo, porque puede ser un líder, por los años y experiencia que tiene en la selección y por lo que da dentro de la cancha. Además, es bueno tener un jugador que pueda jugar en varios puestos”.

En el final destacó la recepción que tuvo en sus primeras charlas en el cargo: “Las respuestas fueron muy buenas. En el cuerpo técnico hablamos con todos, los convocados y con los que no estuvieron en la reserva. La predisposición ha sido espectacular”.