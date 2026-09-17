Torque buscará avanzar a semifinales de la Sudamericana: Mineiro podría ser su rival

Franco Pizzichilo, de Montevideo City Torque, y Ademar Robles, de Cienciano, durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Perú.

Thiago Borbas definió la serie de penales en Belo Horizonte y el galo enfrentará al vencedor de los ciudadanos ante Cienciano, que cierran los cuartos de final este jueves en el Centenario.

Thiago Borbas, apuntado como cuarto pateador en la serie de penales entre Atlético Mineiro y Santos en el Arena MRV de Belo Horizonte, metió su tiro y selló la clasificación a semifinales de la Copa Sudamericana del equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que ganó 4-2 la vuelta para igualar la llave.

No hubo que patear más penales porque el arquero del Mineiro, Gabriel Delfim –suplente del lesionado Éverson–, atajó tres, después de haber sido figura destacada en ambos encuentros. En la ida, de visita en Vila Belmiro, lo fue a pesar de la derrota 2-0 del galo, y en la vuelta sostuvo a su equipo con intervenciones cruciales en un partido cambiante y abierto hasta la última pelota.

El Mineiro, en el que Thiago Borbas fue suplente, entró para los últimos diez y casi ni la tocó hasta el penal decisivo, salió con todo a remontar la desventaja y lo empezó a ganar en la primera del partido, la del saque del medio, cuando una defensa bastante endeble del Santos observaba cómo Bernard se metía en el área, enganchaba y definía ante la salida del arquero. Sobre los 20, Reinier hizo un golazo después de una gran jugada de Fred e igualó el global. El Santos, que había apostado a cuidar la ventaja –Cristian Oliva fue suplente y en la contención jugó el volante más defensivo, João Schmidt; el uruguayo ingresó para los últimos diez– no tenía respuesta, pero encontró el descuento con una pelota quieta que el argentino Benjamín Rollheiser metió con mucha rosca y el central mineiro Lyanco se llevó puesta para meterla en su propio arco. Eso mantuvo con vida al Santos, pero Reinier metió su doblete para volver a igualar la serie antes del entretiempo.

Ya en la pausa de hidratación del complemento, cuando Eduardo Domínguez metió un par de cambios para ir a buscar el resultado y evitar los penales y de paso contrarrestar la arremetida rival, una falla en el fondo dejó a Gabigol Barboza solo frente al arco y no perdonó. Cuando todo parecía decidido en favor de Santos, y se consumían los minutos de descuento, el colombiano Kevin Castaño levantó un centro desde la derecha que el argentino Tomás Cuello anticipó para cabecear al gol. Todo igualado y serie a penales, para que se luzca el arquero Delfim y Atlético Mineiro siga en carrera en busca de su primera Sudamericana.

Hay que recordar que el martes se definió el cruce de Boca Juniors y Vasco da Gama en una semifinal.

No es brasileño

Montevideo City Torque, de buen andar en el campeonato uruguayo, deberá remontar el 2-0 que sufrió ante Cienciano en la altura de Cusco, este jueves a las 21.30 en el estadio Centenario.

Marcelo Méndez jugó el lunes ante Liverpool con suplentes, resguardando a los titulares que, y de no haber cambios de última hora, repetirá alineación en la vuelta con: Franco Torgnascioli en el arco; línea de tres zagueros con Brian Gutiérrez, Kevin Silva y Gary Kagelmacher; Eduardo Agüero y Facundo Silvera como carrileros; Pablo Siles y Gonzalo Montes en el doble cinco; Franco Pizzichilo y Esteban Obregón por afuera; y Salomón Rodríguez como referencia de área.

En la visita, el técnico Horacio Melgarejo sufre una baja sensible por el desgarro del volante creativo Alejandro Hohberg, uno de varios uruguayos en el plantel del conjunto incaico y pieza fundamental en la ofensiva del equipo, pero en contraparte recupera a Gerson Barreto, otro pilar de la mitad de la cancha. Se meterán en el equipo, seguramente, los uruguayos Maximiliano Amondarain, Santiago Arias y Cristian Souza, todos ellos titulares –y dos de ellos goleadores– en la ida, mientras que Gonzalo Falcón será suplente.

Cienciano se perfila para salir al Centenario con Ítalo Espinoza en el arco; Carlos Cabello, Maximiliano Amondarain, Kevin Becerra y Marcos Martinich en defensa; Gerson Barreto, Santiago Arias y Ademar Robles en el medio; Neri Bandiera, Cristian Souza y Carlos Garcés en ataque.

Torque, que ya hizo historia al meterse en cuartos de final de la copa, buscará continuar en su gran aventura internacional que lo llena de ilusión.