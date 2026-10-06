Uruguay goleó 6-1 a India en el último amistoso de la fecha FIFA. Rodrigo Zalazar fue titular y anotó uno de los goles de la celeste. Luego del partido, dijo: “Estábamos todos muy ilusionados por este nuevo proceso y se vio en estos tres partidos, tuvimos una dinámica diferente, jugamos más sueltos”.

Sobre Diego Forlán como entrenador, comentó: “Hay un cambio muy positivo. Todos nos sentimos muy identificados por lo que fue para nuestro país. No somos conscientes de la persona que nos dirige, estamos aprendiendo. Estuve muy cómodo, Diego me dio mucha libertad, me dejó moverme por toda la cancha, que es algo que me ayuda muchísimo para poder buscar espacios”.

Rodrigo Aguirre cerró el resultado con un golazo. El delantero se sumó a los elogios para el director técnico: “Es un gran entrenador que fue un grandísimo futbolista y un ejemplo para todos”.

Sobre el rival y la goleada, analizó: “India es un equipo que juega bien, más allá de las diferencias de nombres que hay. Tienen una idea de juego muy clara y el clima estaba pesado. Al principio fue parejo porque no estábamos acostumbrados a esas condiciones”.

Para cerrar, habló de la fecha FIFA y las sensaciones que dejó para Uruguay: “Tenemos claro que el resultado con Japón fue un poco mentiroso y manchó la imagen. Fuimos hablando y corrigiendo en el día a día, siendo sólidos en defensa, fue la base para que sea más fácil todo. La armonía en el día a día fue importante”.