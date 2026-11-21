Cuando salió el sol, cuando el Emi giró y metió ese fierrazo de zurda que hizo explotar a las redes y a la gente, quedé conmocionado intentando apropiarme por un segundo de esa emoción del guacho, los guachos y las guachas abrazados desesperadamente al alambrado oxidado, feo, sucio, pero enhiesto, uniendo esas almas del fútbol de la vida.

Yo lo sentí a ese calorcito áspero en el pecho, como si fuera de esos hombres macetudos de manos callosas que se fajaban en el frigorífico, esas mujeres que sostenían la dignidad del barrio, esa fuerza del Paralelo 38, y quise apropiarme de esa justicia poética de que ese vecino olvidado como el barrio fuera quien lo sostenía en lo más alto del fútbol de la AUF.

Mi obligación era escribir de otras cosas, revisar tablas, clasificaciones, descensos, copas internacionales y la mar en coche, pero pensé en lo que le había leído al Tierno Carlos de León de lo que era Cerro y cómo debían jugar el partido los que ahora llevan la camiseta con la que él nació. Pensé en el Indio Vespa jugándose entero por la albiceleste y empecé a tararear mentalmente “Mi barrio”, la canción de Gerardo Nieto, que estaría ahí en la tribuna Argentina con el Rafa Cotelo y tantos más, mientras en la explanada los niños jugaban a la pelota con una botellita de Nix y otros agarraban sapos del agua de los fosos que tiene más anticuerpos que la vacuna chinovac.

“El puente, el frigorífico, la curva / El estadio y una turba en su pasión celeste y blanca / Cada calle, un país, es diferente. / Las historias de su gente con su forma de vivir”. (“Mi barrio”, Gerardo Nieto).

Sí, ya sé que yo no soy del Cerro. También sé que parece que me gustan todos los cuadros, que soy muy pastelero, que me emociono con estos ñeris o esos conchetos, con esos grasas o aquellos cambas, pero si me das vuelta los bolsillos y no tengo más riqueza que estas letras, no tengo más legado que dejar reflejada la emoción.

Encima sumarme unos miles más de haters de uno o de otro que ni siquiera me leerán ni podrán discutir lo que siento, pero no puedo y quiero trasladar la emoción de un barrio estigmatizado, golpeado y castigado, seguramente mucho más que cuando me tomaba el 76 y me bajaba en Carlos María Ramírez y arrancaba por la Santín Carlos Rossi manso y carretilludo mientras de las humildes casas salían de aquellos enormes radiograbadores los vientos y las tumbas de la Borinquen, la Casino y Cotopaxi, mientras en la otra esquina desde el cassette empatillado con cinta adhesiva aparecía la voz de Miguel Ángel Muniz, que te hacía tirar unos pasos con “Azuquita pal café”.

185 Frigorífico Nacional rezaba el destino del decrépito Aclo, que otras veces me tiraba allí después de atravesar el paralelo 38 y la esquina de Hawái 5 - Cerro, mientras me sumaba a otros caminantes que avanzaban en las largas cuadras de pasto y yuyales, perfume de las vecinas de ruleros y mate dulce.

Es como si estuviera el Richard Pellejero, pero es Alejo Macelli, o el Pirucho Roverano convertido en el Mono Irrazabal. El Gato Tancredi está ahí del otro lado de la línea y le da la ciudadanía a Cappuccio.

No, no soy de Cerro, y me siento incómodo y violentado con el Cerro de Jaureguiberry, pero también sé que no es de él y sí del barrio. Y entonces Cerro, como dice Nieto en su canción, “se merece un respeto diferente / Porque lo han querido siempre de lo malo señalar”. La estigmatización del barrio duele, oprime, asusta, pero el Cerro está ahí, y, como siempre, vive y lucha.

No, no soy del Cerro, pero sé como si la hubiera visto la campaña histórica del 60 cuando los camiones coparon el Centenario y la Colombes en la final contra Peñarol. Sé cómo estaba el Tróccoli en su debut en la Libertadores y la victoria contra Independiente de Avellaneda.

¿A quién que no sea del Cerro se le puede ocurrir emocionarse por un gol y por salvarse de la B? A mí, y por eso estás leyendo esto, mientras entre el alambrado, el sol, la lluvia y la gente siento que grito y me abrazo con el mellizo Emiliano. Y gritamos ¡Cerro, Cerro!