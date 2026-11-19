En La Teja igualaron 1-1 Progreso y Montevideo City Torque. Fue un hermoso partido, pese a que no tuvo definiciones. El ciudadano deberá esperar el resultado de Nacional ante Cerro y del campeón de la Copa Uruguay para saber si tiene un lugar en la Copa Libertadores o en la Copa Sudamericana. El gaucho jugará el próximo año en segunda división.

Una mitad para cada uno

El primer tiempo en el Paladino ofreció dos sectores marcados. Montevideo City Torque comenzó dominando la pelota y el campo, con Pablo Siles y Gonzalo Montes moviendo los hilos. Si bien las primeras insinuaciones fueron de Progreso y carecieron de peligro: daba la sensación de que cuando los de Marcelo Méndez pisaran el área iban a estar más cerca de convertir.

Esteban Obregón aceleró por la derecha y levantó un buen centro. Salomón Rodríguez anticipó a Hernán Carroso y definió a los 13 minutos. El celeste no solo siguió dominando, sino que estuvo cerca de colocar el segundo.

Casi al unísono, llegaron el gol de Nahuel Herrera en el Campeón del Siglo y el empate de Matteo Copelotti en La Teja. El delantero aurirrojo saltó más que los zagueros celestes y aprovechó el buen centro enviado por Facundo de León, que amagó a enganchar hacia adentro buscando su pierna hábil, pero amagó y fue hacia la zurda.

El equipo de Marcelo Méndez sintió el golpe tanto dentro como fuera de la cancha. El clima de final e ilusión por el posible festejo se apagó, y el partido pasó a ser un monólogo aurirrojo. Franco Torgnascioli tuvo dos atajadas claves, una sobre un tiro lejano de Agustín Ocampo y otra tapándole un mano a mano a Emiliano Álvarez cuando la jugada pedía pase atrás para Copelotti.

No pudieron

El segundo tiempo mantuvo la tónica en los primeros minutos, hasta que los entrenadores decidieron mandar cambios ofensivos. Marcelo Méndez paró su equipo en 4-2-4, fijando la línea defensiva rival. En el local entró Nahuel Magia López, pero le costó tener la pelota con ventaja para desequilibrar.

La visita tuvo momentos en los que fue un aluvión, con jugadas que se fueron apenas anchas de Kevin Silva, Diogo Guzmán y Nahuel da Silva. El partido pasó a tener tránsito libre en la mitad de la cancha, pero la inclinación del campo estaba en bajada para donde ofendía el ciudadano.

Ya sin el título de la anual como posibilidad de la tarde, Torque cambió de objetivo para cerrar su lugar en la Copa Libertadores, pero ya no tuvo la tensión del arranque. Progreso emparejó y tuvo un centro cerrado de Agustín Ocampo que dio en el palo. Incluso Facundo de León tuvo una clarísima en la última y remató desviado.

Los dos lo intentaron, pero con el pasaje de los minutos el ida y vuelta desgastó a ambos equipos. Tras el partido, la hinchada de Progreso despidió a su equipo con fuegos artificiales y bombas de humo rojas y amarillas, despidiendo a los tejanos de primera división y augurando un pronto regreso.