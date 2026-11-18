Atenas de San Carlos venció con autoridad 3-1 a Fénix y se metió en la final por el último cupo para ascender a Primera División. El equipo carolino fue infinitamente superior al montevideano y, a pesar de que con un empate le alcanzaba para seguir adelante, le hizo tres goles y le podría haber hecho varios más. La diferencia del equipo azulgrana se consolidó en el primer tiempo con la anotación de Lucas Medina, olímpico, y el doblete de Nicolás Suárez, uno de ellos de penal. Aunque en la segunda parte redobló sus cualidades ofensivas y futbolísticas, no volvió a sumar; fue Fénix el que anotó, sobre el cierre del partido, con gol de Sebastián Ribas. El equipo de Juan Carlos Carrasco se encamina a una nueva final por el ascenso, acontecimiento que ya vivieron el club y el cuerpo técnico el año pasado, pero en la última jugada de las finales ante Deportivo Maldonado perdió la posibilidad de volver a la A.

Lluvia con sol

En el estadio de Atenas en San Carlos, departamento de Maldonado, se jugó la vuelta de la repesca. En la ida, en el Capurro, habían empatado 1-1, razón por la cual los atenienses saltaron a la cancha con la ventaja de volver a igualar, porque ante paridad en puntos ambos partidos se resolvía la llave por la mejor colocación en la tabla anual, que en este caso le correspondía al conjunto local.

Un miércoles de tarde en San Carlos, con la gente laburando allí, en Maldonado o en Punta del Este, o estudiando en las aulas locales, la tribuna latía siguiendo al azulgrana, el rey de copas del interior en este siglo mudado a la AUF, que iba por seguir soñando con el retorno. Un ambiente estupendo, precioso, colorido, propio del fútbol de la segunda categoría, esta vez misturado con las canchas del interior y el anhelo de siempre de jugar entre los mejores.

La lluvia no amilanó ni a la parcialidad ni a la fanfarria. Entre chaparrones y claros de sol, a los 11 minutos el local logró ponerse en ventaja con un golazo olímpico de Medina, que dejó las cosas mucho más complicadas para los de Capurro, obligados a ganar.

A los 25 minutos, el resguardo de los carolinos se duplicó porque con un tanto de penal de Suárez se pusieron 2-0, obligando a que la esperanza de Fénix consistiera en la posibilidad de convertir tres goles. Pero hubo más: en el minuto 30, Atenas recuperó la pelota en el círculo central y casi desde allí arrancó la loca carrera de Nico Suárez, que se fue frontal al arco, hizo un enganche para cambiar de dirección su remate y ajustó el disparo contra el caño para marcar el 3-0.

La contundencia del potente delantero maldonadense con su doblete pareció sellar prácticamente la eliminatoria. Fénix se quedó sin respuestas anímicas ni futbolísticas ante la superioridad mostrada en su reducto por el elenco carolino, que cerró el primer tiempo con tres goles de diferencia. Sin embargo, bien podrían haber sido cuatro o cinco, incluyendo una pelota que devolvió el caño cuando Medina había definido con otro potente zurdazo cruzado.

El ingreso de Villalpando y el descuento final

Para el segundo tiempo ambos hicieron cambios. A pesar de que era Fénix el que precisaba empezar a potenciar su ataque, fue el local el que en los primeros diez minutos estuvo tres o cuatro veces muy cerca del cuarto gol, con el ingreso de Jairo Villalpando. El ex Central Español, que esta temporada jugó el primer semestre en Deportivo Táchira, dirigido por el Chino Recoba, se sumó a la oncena carolina y fue absolutamente determinante al crear claras situaciones ofensivas.

Fénix la peleó, la luchó y nunca dejó morir el poquitito de esperanza en empezar a descontar, pero nunca logró poner en cuestión la victoria de Atenas. De tanto intentar, los 40 minutos del segundo tiempo, Ribas, que había ingresado para el complemento, con una peculiar pero preciosa definición terminó poniendo el balón al ángulo y anotando el descuento albivioleta.

Al final, el 3-1 era ilevantable. Entre el diluvio y el festejo, los carolinos comenzaron su espera por las finales por el tercer ascenso, que se jugarán en las próximas semanas. Atenas tiene la opción de definir como local, ya que es el mejor clasificado de la tabla anual.