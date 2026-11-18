El técnico de la selección uruguaya, Diego Forlán, habló con la transmisión oficial de AUF TV al término del partido que el equipo cerró con goleada 5-0 frente a República Dominicana, en el Campus de Maldonado.

Forlán cierra esta nueva fecha FIFA con cuatro triunfos en cinco partidos disputados, tres de ellos con sendas goleadas, por lo que el entrenador comenzó por valorar lo que ha conseguido hasta ahora. “Hacer goles, sea con el rival que sea, no es nada sencillo, y la verdad que en cinco partidos haber hecho 18 goles, haber tenido la oportunidad de hacer debutar a muchos jugadores, que todos tengan oportunidad de minutos, y obviamente de cinco partidos ganar cuatro, ante buenos rivales, es más de lo que me hubiera imaginado” expresó.

El entrenador de la celeste destacó la aparición de Bruno Damiani, el ex Nacional que ahora juega en Philadelphia Union de la MLS, que debutó en la red para cerrar la goleada. “Lo veníamos siguiendo, lo que veíamos de él, obviamente lo había seguido cuando estaba en Uruguay; es diferente, el hecho de que estuviera allá en Estados Unidos haciendo goles, nos llamaba mucho la atención, y más lo seguimos cuando vino acá en los entrenamientos”.

Forlán también mencionó la importancia del buen partido de Federico Viñas y Rodrigo Aguirre, ambos con presencia en la red (aunque Viñas en realidad forzó el error para el gol en contra del arquero dominicano), y del ingreso de Martín Satriano, que se había perdido algún partido por lesión. Asimismo, ponderó a Facundo Pellistri, a quien había dirigido en Peñarol, que tuvo buenos minutos sobre el final del amistoso: “Lo conozco bien y obviamente le tengo una confianza enorme; me encantaría que pueda tener muchos más minutos, porque tener un jugador con esa velocidad, para nosotros los uruguayos donde la velocidad escasea... lo demostró, cuando en Japón tuvo que entrar, le pedí que metiera ese cambio de ritmo y lo hizo”.

Sobre el capitán, Federico Valverde, que arrastraba algunas molestias e ingresó desde el banco para convertir su gol, Forlán dijo que estaba muy contento y feliz, y le dedicó un agradecimiento, “no solo por la buena voluntad de venir a estos partidos de fecha FIFA, que fueron los primeros después del Mundial, y el respeto que ellos tuvieron para conmigo y con todo el cuerpo técnico, la verdad que fue una convivencia espectacular y muy agradecido a ellos”.

Forlán tuvo un gesto de modestia ante la pregunta que le adjudicaba a él la mejoría de Darwin Núñez en los últimos partidos. “Si él es lo que es, es por él” dijo. “Creo que también ha tenido más minutos estos últimos meses de lo que había sido antes del Mundial, que no había tenido continuidad, no había tenido la posibilidad de jugar todos los fines de semana, entonces a un jugador, no importa si está bien físicamente y lo profesional que es él, sin esa continuidad y rendimiento de partido a partido es difícil” consideró. Sin embargo, reveló que tienen una muy buena afinidad y que sí lo aconsejó ante las críticas por la falta de gol, ya que a él le decían lo mismo en el Manchester United. “Si hablan de vos, es porque te tienen en cuenta, eso es lo más importante” le dijo.

El técnico es por ahora interino en la selección mayor, por lo menos hasta las próximas elecciones en la Asociación Uruguaya de Fútbol en marzo, cuando las nuevas autoridades determinen si extender su contrato o buscar otras opciones. ¿Sueña Forlán con seguir después de marzo? “Y sí, obviamente que siempre uno sueña” afirmó. “Estoy muy agradecido de poder estar donde estoy y ganar partidos. No importan los rivales, creo que es lindo acostumbrarse a ganar; hay muchas cosas para mejorar, sí, pero ganar siempre es lo más lindo”, respondió.

Forlán explicó que ahora se vienen unos días de descanso y luego se enfocará de lleno en la selección sub 20. El 30 de noviembre comenzarán los trabajos con la juvenil y a partir de ahí definirá “una lista grande” de 30 jugadores para empezar a pensar en el Sudamericano 2027.