La selección uruguaya goleó 5-0 a República Dominicana en un Campus de Maldonado repleto. Fue el primer partido de la celeste en suelo uruguayo desde la eliminación del Mundial, y en el interior por pedido expreso de los jugadores, que querían recuperar el vínculo de la selección con el público. Puede decirse que la misión se ha cumplido.

El incipiente y todavía tentativo ciclo de Diego Forlán como director técnico de la selección mayor arrancó con una derrota ante Japón, pero desde entonces hilvanó cuatro victorias al hilo, tres de ellas con goleadas y la otra nada menos que ante Argentina de visitante.

Del once celeste que salió en La Bombonera, solo Rodrigo Bentancur y Agustín Canobbio repitieron titularidad en Maldonado. La formación alternativa fue con Santiago Mele en el arco; Santiago Mouriño, José María Giménez, Sebastián Cáceres y Juan Manuel Sanabria en defensa; Bentancur y Facundo Bernal en el medio; Canobbio y Rodrigo Zalazar por las bandas, y Federico Viñas y Rodrigo Aguirre en el doble nueve.

El equipo jugó un flojo primer tiempo, aunque aprovechó la pelota quieta para ponerse en ventaja, con un gol de Rodrigo Aguirre.

En el segundo tiempo, ya con varios de los titulares en la cancha, vino el vendaval celeste, que se inició con un gol en contra del arquero dominicano Xavier Valdez tras una buena presión de Viñas; después, Nicolás de la Cruz anotó el tercero, de penal; Federico Valverde hizo el cuarto, con un tiro desde el borde del área, y Bruno Damiani, en su debut goleador con la celeste, puso cifras definitivas.

El primer tiempo fue complicado para Uruguay, que tuvo la pelota pero no mucho juego. El equipo dominicano se plantó ordenado y firme en la defensa, y le cedió a la celeste la tenencia de la pelota, que no tuvo claridad ni velocidad a la hora de manejarla. En el fondo quedó mal parado ante un par de buenas contraataques dominicanos, que Mele salvó con dos atajadas importantes.

Ya cerca del entretiempo, Zalazar levantó un tiro libre en tres cuartos, que Giménez bajó en el segundo palo y Bernal conectó después. El golero Valdez tapó en primera instancia, pero la pelota le quedó en la cabeza a Aguirre para empujarla sobre la línea.

El primer cambio que decidió Forlán en el entretiempo fue el de Mathías Olivera por Sanabria, pero no tuvo grandes efectos ni en el equipo ni en el trámite, que se mantuvo con la tónica del primer tiempo: tenencia celeste sin mucha profundidad y con las mejores llegadas desde la pelota quieta (Zalazar se adueñó de los tiros libres y lanzó siempre con peligro), e intentos de contra de los dominicanos, que prometieron pero no prosperaron.

Ya sobre los 15, el técnico mandó a la artillería pesada para cerrar el partido con un margen más tranquilo. Ronald Araújo entró por Mouriño al lateral derecho, Federico Valverde por Zalazar en la punta derecha (Canobbio pasó a la zurda) y Darwin Núñez por Aguirre arriba. Sin embargo, Uruguay extendió la ventaja por cortesía del arquero Valdez, que quiso salir jugando y dudó ante la presión de Viñas, y en la disputa casi que se la metió solo en su arco. Fue el gol que desarmó al equipo dominicano.

Después, la ofensiva celeste fue imparable para una defensa ya extenuada y desahuciada, y Uruguay no tuvo problemas para lucirse y cerrar el partido con una goleada que deja muy buenas sensaciones.