Los jugadores de la selección uruguaya hablaron al arriban al Aeropuerto de Carrasco, Ronald Araújo afirmó que “estaba disponible para jugar contra España” en el Mundial 2026.

Uruguay jugará dos amistosos en la fecha FIFA de noviembre. El próximo viernes visitará a Argentina en La Bombonera y el martes siguiente enfrentará a República Dominicana en Maldonado. El fin de semana comenzaron a llegar los primeros futbolistas para sumarse a los trabajos junto al cuerpo técnico que encabeza Diego Forlán. Entre la noche del domingo y el lunes arribaron varios más; la mayoría habló en rueda de prensa.

José María Giménez: “Es una locura pensar que no queríamos ganar el Mundial porque alguien no quería al entrenador”

El zaguero que milita en Deportivo La Coruña perdió continuidad como titular con la celeste, pero sigue siendo el principal referente del plantel. Incluso, siempre que está en cancha, se coloca la cinta de capitán. Habló del Mundial, el vínculo con el pueblo y su vuelta para jugar en Danubio.

Giménez fue claro al afirmar: “No estuvimos a la altura de la Copa del Mundo” y luego agregó: “Todos soñamos con vestir la camiseta celeste. Cuando lo lográs y te pasa lo que nos pasó, te duele por mucho tiempo. Los jugadores tenemos que hacernos responsables”.

Sobre la relación con Marcelo Bielsa, dijo: “Por momentos estuvimos incómodos porque los resultados que no se nos daban, pero es una locura pensar que no queríamos ganar el Mundial porque alguien no quería al entrenador”.

Del nuevo ciclo de Forlán y las ganas de volver, comentó: “Nosotros no venimos a comer asado. Venimos a trabajar para representar a Uruguay. Obviamente, queremos crecer a partir de una convivencia linda y sana, pero lo importante es trabajar mucho”.

El capitán también se refirió al vínculo con el público, que no se mantiene como en décadas pasadas: “Se perdió el calor de la gente por la selección, es culpa nuestra. Los jugadores decidimos que queríamos jugar un partido en Uruguay para acercarnos a la gente. Por eso tampoco quisimos jugar en los estadios de los grandes porque la selección es de todos”.

En el picadito de preguntas tocó varios temas más; por ejemplo, pidió que bajen las críticas hacia Federico Valverde, “que es el mejor volante mixto del mundo”, al que “hay que disfrutarlo porque es nuestro”. También valoró la actuación de Fernando Muslera en las semifinales de la Copa Libertadores, donde atajó tres penales para la clasificación de Estudiantes de La Plata: “Me alegró muchísimo porque fue complejo verlo atravesar la situación del Mundial por todo lo que representa para nosotros”.

También comentó que “jugar contra Argentina sin Lionel Messi va a ser raro”, pero alertó “que tienen buenos jugadores jóvenes”. En el final dejó un mensaje que ilusiona al pueblo danubiano: “Me gustaría volver a jugar en el fútbol uruguayo. Si vuelvo, va a ser exclusivamente a Danubio, tengo la intención de hacerlo. El club va a ser siempre mi prioridad. Por ahora me quedan un par de años más en Europa”.

Ronald Araújo: “Prefiero no entrar en los detalles de la charla con Bielsa”

El zaguero del Liverpool inglés era otra de las palabras esperadas. Sobre su situación en el Mundial, afirmó: “En el partido contra España ya estaba disponible. El entrenador decidió no ponerme” y agregó: “Prefiero no entrar en los detalles de la charla con Bielsa”.

Araujo contó cómo asume las críticas que recibe: “Siempre quiero estar y jugar. Estoy muy contento por mi nivel en el club y en la selección. Se me juzga por no estar porque cuando estoy adentro de la cancha todos saben lo que puedo dar”.

Cerró diciendo que “es muy importante volver a jugar en casa. En el viaje en Asia hablamos con el plantel que queríamos jugar en Uruguay”.

Todas las voces

Federico Valverde llegó en la noche del domingo y expresó que “muchas de las cosas que se dijeron en el Mundial no fueron ciertas”. El volante del Real Madrid avisó que no está del todo bien desde lo físico, pero que “a la selección hay que venir siempre”.

Además, valoró el nuevo ciclo con Diego Forlán: “Estoy contento de poder disfrutar de un ídolo. Me tocó vivir con él como compañero en Peñarol. Hay que meter buena energía y estar juntos como equipo, unidos como grupo, y aportar desde donde nos toque”.

Entre los delanteros, Rodrigo Aguirre afirmó: “Estamos muy ilusionados con jugar en Uruguay”, mientras que Bruno Damiani, que tendrá su primera experiencia con la celeste, dijo: “Vengo con muchas ganas de aprovechar la oportunidad”.

Lucas Torreira afirmó que el plantel quiere: “Volver a acercarnos a la gente y cambiar la imagen de la selección”. El volante analizó su presente y la oportunidad de jugar en La Bombonera, ya que se declaró fanático de Boca Juniors en varias oportunidades: “Estoy viviendo un momento muy importante en mi club y le debo respeto a la camiseta de Galatasaray. La idea es respetar el contrato hasta el final. El deseo de jugar en Boca es para el día de mañana. Pero pisar la cancha va a ser único para mí”.

Juan Rodríguez dijo que se sintió muy cómodo al debutar con la selección mayor en la fecha FIFA pasada, y destacó el consejo de José María Giménez: “Me dijo que trate de aprovecharlo al máximo y que lo disfrute. Compartir con estos jugadores es extraordinario”.