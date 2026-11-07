Se arma el cuadro: la selección uruguaya arrancó su preparación para los amistosos de noviembre

Este viernes se puso en marcha una nueva ventana de actividad para la selección uruguaya, dirigida por Diego Forlán de manera interina por lo menos hasta marzo, cuando se elijan las nuevas autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Tras la auspiciosa gira asiática de la celeste, que marcó la primera experiencia del técnico al frente de la selección mayor, Forlán dio a conocer una nueva convocatoria, con algunas novedades, de cara a la fecha FIFA de noviembre, que será más breve que la anterior. Uruguay enfrentará a Argentina en La Bombonera, el viernes 13, y a República Dominicana en el Campus de Maldonado, el martes 17.

El tridente del Fla

Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz, llegados el jueves desde Brasil, fueron los primeros futbolistas en presentarse en el Complejo Celeste, donde este viernes fueron recibidos por Forlán para iniciar los primeros trabajos, que fueron en el gimnasio, como se mostró a través de las redes oficiales de la selección.

La AUF acordó con el club brasileño la llegada anticipada de los tres jugadores, ya que este fin de semana no habrá fútbol por el Brasileirão, torneo que tiene precisamente a Flamengo como líder, a falta de cuatro fechas para el final, seguido de cerca por el Palmeiras como principal retador.

El verdão, que tiene en la lista de convocados por Forlán a Joaquín Piquerez (en esta citación no ingresó Emiliano Martínez), sí jugará este domingo pero por la Copa Brasil, ante Vasco da Gama, donde buscará meterse en la final tras haber ganado la ida por la mínima.

Para De la Cruz es el regreso a la selección después del Mundial, ya que no había sido llamado para la anterior fecha FIFA. El ex Liverpool se mantiene en Flamengo como una pieza de recambio, pero no ha sido tenido en cuenta en los últimos juegos y promedia pocos minutos en la temporada.

El del medio local

Este sábado, por su parte, se sumó al grupo una de las novedades de la lista de Forlán: Sebastián Jaume. El arquero de Albion –único representante del fútbol local en la convocatoria celeste– también aprovechó que no hay actividad por el campeonato uruguayo para iniciar su preparación en el Complejo Celeste, luego de recibir el visto bueno del pionero, que sacó merecida chapa con una orgullosa publicación en redes sociales en la que define la citación como “un hito para nuestro club y otro reconocimiento al esfuerzo, la dedicación y el talento de Seba”.

El domingo será día de descanso y no habrá actividad en el Complejo Celeste. El lunes marca el inicio oficial de la ventana internacional, por lo que empezarán a llegar el resto de los convocados tras quedar liberados de los compromisos con sus respectivos clubes. A partir del martes está previsto que ya entrene el plantel completo.