Pasó la fecha FIFA para Uruguay, la primera con Diego Forlán como entrenador interino. El director técnico habló en conferencia de prensa y analizó los partidos ante Japón, Corea del Sur e India. El entrenador comenzó diciendo que “fue una experiencia muy positiva. Quedamos muy conformes porque eran partidos de altísimo nivel. El equipo demostró jerarquía y calidad”.

A la hora de enfocarse en cada encuentro, explicó: “Fue una lástima con Japón por ese minuto y medio en el final. Lo que habíamos planificado salió. Hacía mucho tiempo no veía jugar a la selección uruguaya como lo hicimos contra Corea del Sur, un rival de altísimo nivel. El resultado fue 4-1 y tuvimos situaciones para hacer uno o dos goles más. Contra India éramos superiores, pero no debíamos subestimar. El equipo pudo demostrar y pudimos hacer debutar a varios jugadores”.

Sobre el ida y vuelta con el plantel, contó: “La convivencia con los jugadores fue muy positiva. Ellos demostraron muchas ganas de estar luego del resultado negativo del Mundial, lo cual valoro mucho. Con el Ruso Pérez les hablamos de nuestra experiencia en 2006, donde no pudimos clasificar, y después tuvimos que afrontar el proceso con el Maestro Tabárez, que terminó con todo el éxito a partir de 2010”.

Forlán analizó el nivel de los delanteros y los goleros: “En la historia del fútbol se vieron muchos equipos que manejan muy bien la posesión pero fallan en las áreas. El arco y los atacantes son muy importantes para ganar partidos. En ese sentido, estamos muy contentos porque Darwin Núñez volvió al gol. Tenemos tres grandísimos goleros. La idea nuestra era poder ver a todos, quedamos muy conformes. Santiago Mele no está teniendo los minutos que necesita, pero entiendo los momentos de cada uno y su rendimiento ante Japón fue bueno a excepción del tercer gol”.

En esas posiciones hay dos grandes referentes y amigos del entrenador, y contó los detalles de sus charlas con dos históricos: “Llamé a Fernando Muslera; para mí es un jugador que marcó historia en la selección. En su caso, me dijo de no estar. Me agradeció el llamado, pero consideró que queda mucho para la próxima competencia oficial y a él le queda poco de carrera. Con Luis Suárez hablé en su momento y estaba entusiasmado en volver, siempre quiere ayudar a la selección. Tengo contacto muy seguido porque tenemos una gran relación. Pero él sabía que no va a llegar a la Copa América y era muy difícil volver a encarar un proceso nuevo, más que tenía un nuevo entrenador en su club”.

Al ser consultado sobre cómo encontró al plantel después de la salida de Marcelo Bielsa y si iba a tener un estilo de manejo parecido al de Tabárez, dijo claramente: “Yo soy yo y me manejo como lo hice siempre. No pienso en lo que pasó antes. En el día a día me manejo con los jugadores como me educaron a mí. No tiene mucho misterio. Tomo cosas de entrenadores que me marcaron para formar mi personalidad y mi forma de dirigirme. Tener a disposición a jugadores que juegan en los mejores equipos del mundo y estar al frente de la selección uruguaya es un privilegio. Por el momento, sé que dura hasta marzo; ojalá pueda seguir”.

En noviembre Uruguay tendrá dos partidos. Sobre las opciones, comentó: “Lo importante es que podamos jugar dos partidos en la próxima fecha FIFA. Si es en Uruguay, mejor. Pero está complicada la logística con los estadios y los rivales”.

Sobre su estilo de juego y lo que pretende durante su estadía en la selección, contó: “En el poco tiempo que tuvimos trabajaron muy bien, se aplicaron mucho. Contra Japón se vieron cosas que planificamos por cómo jugaban y por eso, a pesar del dolor de la derrota, el equipo intentó hacer lo que trabajamos. Habíamos entrenado solamente una hora. Que los jugadores quieran estar y se comprometan me dio mucha tranquilidad”.

Para cerrar, habló de una charla que tuvo con Darwin Núñez, en la que le dijo: “No te vas a olvidar de hacer goles”. Además, el entrenador le dio contexto a la estadística adversa: “Decir que estuvo 27 meses sin convertir es injusto porque a la selección no venís todo el año. Y yo le comenté a él que esa racha me tenía sin cuidado. Había que ver cuántos partidos fueron. A mí me tocó que la prensa amarillista de Inglaterra dijera que estuve siete meses sin hacer goles en Manchester United; era real, pero solo había jugado seis partidos”.