Federico Viñas, de Uruguay, y Pramveer Singh, de India, durante el partido amistoso disputado el 6 de octubre en el estadio Salt Lake de Calcuta.

La celeste sumó 1.09 puntos y achicó la brecha sobre Noruega; no hubo cambios en los primeros cuatro lugares.

Pasó una nueva fecha FIFA y se actualizó el ranking de selecciones, que se calcula según los resultados de partidos oficiales y amistosos de los últimos cuatro años, otorgando más puntos a los encuentros oficiales y considerando factores como la calidad del rival, la sede y la importancia del torneo. Desde 2018 utiliza un sistema basado en el método Elo, proveniente del ajedrez.

Uruguay jugó tres partidos en su gira por Asia. Le ganó 4-1 a Corea del Sur y 6-1 a India, y debutó con derrota 3-1 ante Japón, el único de los rivales rankeados por encima de la celeste. Un resultado positivo en ese encuentro hubiera significado un mayor crecimiento de puntos y escalar en las clasificaciones.

El ranking no tiene una importancia absoluta, solamente sirve para determinar los bombos de cara al Mundial. La selección uruguaya será cabeza de serie en la próxima Copa del Mundo por ser uno de los países anfitriones.

De todas formas, en estos partidos Uruguay tuvo un saldo positivo de 1.09 puntos, pero no salió del puesto 20. Aun así, achicó la brecha sobre Noruega, que está decimonoveno, pero que restó 5.28 unidades por sus derrotas en la Liga de Naciones de Europa.

Sin cambios en la cima

España, actual campeón del mundo, amplió la ventaja en el primer lugar. Argentina está segundo y Francia completa el podio. Inglaterra está ubicado en el cuarto escalón y Portugal se colocó quinto tras avanzar dos casilleros. El top 10 lo completan Brasil, Marruecos, Bélgica, Países Bajos y México.

Ruanda fue la selección que más subió, aumentando 9 puestos para llegar al lugar 119 de la clasificación general con su resonante triunfo 2-1 sobre Cabo Verde por la clasificación a la Copa de Naciones de África. Justamente, la selección que fue sensación en el Mundial fue la que más puntos perdió al restar 29.39.

En África estuvieron los movimientos más significativos. Guinea-Bisáu fue la selección que más puntos sumó con 35.64 y Sierra Leona la que perdió más lugar, ya que bajó ocho escalones. La próxima actualización será el 18 de noviembre, luego de una nueva fecha FIFA.