Nahitan Nández, de Uruguay, y Ashique Kuruniyan, de India, durante el partido amistoso, el 6 de octubre, en el estadio Salt Lake de Calcuta.

La celeste se impuso con un doblete de Maximiliano Araújo y tantos de Darwin Núñez (de penal), Rodrigo Zalazar, Juan Manuel Sanabria y Rodrigo Aguirre.

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A los 27 minutos fue suspendido parcialmente el partido amistoso entre Uruguay e India por la fecha FIFA. El encuentro estaba 1-1, con el gol de penal convertido por Darwin Núñez para el equipo de Diego Forlán.

La noche de Calcuta, ciudad donde se desarrolló el cotejo, presentó 31 grados de temperatura y muchísima humedad. La organización decidió frenar el fútbol por 45 minutos cuando empezó a llover y hubo actividad eléctrica en el cielo.

La mejor versión de Uruguay fue en el retorno. En el segundo tiempo se mostró más seguro defensivamente. Maximiliano Araújo anotó un doblete y Rodrigo Zalazar otro, Juan Manuel Sanabria puso el suyo y Rodrigo Aguirre, con gran definición, el restante para el 6-1 definitivo.

Flojas defensas

Se jugó casi media hora y ambas defensas demostraron falencias grandes. India comenzó mejor, presionando en la mitad de la cancha, recuperando y explotando espacios a velocidad. Incluso hubo una incidencia donde pudo haber penal para los locatarios por mano de Santiago Mouriño.

Forlán volvió a parar un 4-4-2, con Emiliano Martínez dando salida limpia con el balón, muchas veces parado entre los zagueros. Nahitan Nández trepó mucho por derecha y Rodrigo Zalazar se tiró al medio para asociarse.

A Uruguay le estaba costando llegar al área rival, pero en la primera incursión Federico Viñas fue derribado en el área. Núñez, con remate certero, cambió el penal por gol para poner en ventaja a la celeste. Rápido e inmerecido.

Después del tanto, hubo una mejora, aunque el piso estaba demasiado blando y complicaba el juego asociado que pretendía el equipo de Forlán. Maximiliano Araújo pudo colocar el segundo, pero el derechazo dio en el palo.

Cuando Uruguay atravesaba su mejor momento, llegó el empate. Martínez no estuvo firme en la marca en mitad de cancha, José María Giménez no salió al cruce y Ryan Williams transportó con facilidad. Thiago Cardozo tapó el tiro del 10 de India, pero en el rebote definió Anirudh Thapa para igualar el marcador.

La celeste siguió pasando mal hacia la defensa y, con espacios y explotando su velocidad, la selección asiática estuvo más cerca del segundo antes de que la tormenta frenara la acción.

Después de la tormenta

Uruguay se puso en ventaja en la reanudación del juego, después de estar casi 45 minutos parado. Mouriño le metió un pase en cortada a Nández, que volvió a ser clave con su llegada por derecha. El lateral metió un centro certero que Araújo empujó al gol.

Para el segundo tiempo ingresaron Guillermo Varela y Lucas Torreira por Nández y Martínez, para dar más seguridad defensiva en sectores donde la celeste había fallado. El volante del Galatasaray fue clave en los relevos y ofreciendo más marca a la hora de recuperar la pelota.

Araújo jugó por derecha, a pierna cambiada, y Salazar se tiró por la izquierda. Enganchando hacia el medio, el volante ofensivo anotó el tercero, con un buen tiro al primer palo. Una vez que la celeste se ordenó, el trámite fue absolutamente dominado por el equipo de Diego Forlán. Viñas habilitó a Araújo, que remató cruzado y seco para el cuarto.

En la última media hora quedó tiempo para los jugadores que no suelen ser primera opción o que están teniendo sus primeras oportunidades vistiendo la camiseta que soñaron usar toda su vida. Ingresaron Juan Manuel Sanabria, Juan Ignacio Rodríguez, Facundo Bernal, Facundo Pellistri y Rodrigo Aguirre.

Los ingresados se juntaron para cantar la lotería. Todo arrancó en un tiro de esquina para India tras gran atajada de Cardozo. Uruguay inició el contragolpe con Aguirre, desbordó Pellistri y por el segundo palo llegó Sanabria para pegarle de volea.

Para cerrar el partido, Aguirre anotó el gol más lindo del encuentro. Recibió en la puerta del área, se acomodó para la zurda y remató al ángulo superior derecho, en una definición espectacular.