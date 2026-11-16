Más allá de los resultados que se den entre jueves y lunes hay elementos exteriores que se pueden inferir: el campeón de la Copa Uruguay, el posible descenso de Wanderers o el ganador de la semifinal entre Racing y Liverpool.

El campeonato uruguayo está apasionante. Si bien Liverpool ya se coronó campeón del Clausura, todavía resta la definición de la tabla anual y del último descenso.

El próximo fin de semana no habrá fútbol por las elecciones del BPS. Por tanto, el grueso de la última fecha, con las definiciones más importantes, será el jueves y viernes de tarde. Quedarán dos encuentros para el lunes para bajar definitivamente el telón del último torneo corto del año.

Las copas internacionales se miran de reojo

Todavía no hay tanta tensión respecto a la clasificación a copas internacionales. La mayoría de los equipos que están en puestos de avanzada todavía tienen objetivos más grandes por cumplir. El último fin de semana Nacional se quedó sin chances en el Clausura y en la anual, por lo que el objetivo del bolso pasó a ser, únicamente, su boleto a la Copa Libertadores.

El reglamento marca que el campeón uruguayo va a fase de grupos de Copa Libertadores junto al vicecampeón. Los dos equipos mejor ubicados en la anual de los que no hayan estado en la definición van como Uruguay 3 y 4 a la fase previa del mismo torneo. Siguiendo en orden hacia abajo, los otros cuatro van a la Copa Sudamericana.

En la lógica, los ocho mejores de la tabla anual siempre tienen algún premio internacional. En esta temporada hay varios factores que pueden alterar el orden lógico de las posiciones.

Al momento, solamente puede confirmarse que Peñarol, Montevideo City Torque, Deportivo Maldonado, Liverpool, Nacional y Racing representarán a Uruguay afuera del país en 2027, pero ninguno de ellos tiene seguridad de qué copa jugará.

Pasando en limpio

El campeón de la anual y el finalista que se definirá en la semifinal entre Racing y Liverpool irán a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Difícilmente cerveceros y negriazules ocupen el segundo puesto en la tabla del año, por lo que el equipo que llegue a ese lugar caería a Uruguay 3.

Ahí entran en juego los factores externos al campeonato uruguayo en sí mismo. El puesto de Uruguay 4 para la Copa Libertadores está reservado para el campeón de la Copa Uruguay, en caso de que el galardonado no obtenga un premio mayor por la tabla del año. Las semifinales son Danubio-Juventud de Las Piedras y Nacional-Montevideo City Torque. Si el franjeado es campeón, libera el cupo, ya que no puede jugar internacionalmente porque militará en 2027 en la segunda división.

El tricolor está realmente interesado en sumar su primera Copa Uruguay a la vitrina, ya que es un torneo que le daría pase directo a la Libertadores. Actualmente, está quinto en la anual.

Hay un aspecto más que puede influir y también está vinculado con el descenso. Wanderers tiene garantizado su lugar en Copa Sudamericana, pero, para eso, debe mantener la categoría. Si el bohemio no se queda en primera, podría jugar copas hasta el noveno de la anual. Además, se confirmaría la clasificación de Albion como octavo.