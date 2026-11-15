Cuatro equipos y un lugar: el último descenso se define al final

Wanderers y Juventud de Las Piedras cierran este lunes, a las 20.00 en el Parque Viera, la penúltima fecha del Clausura, en un partido clave en la pelea por evitar el tercer descenso. El bohemio está obligado a ganar: si suma de a tres igualará el promedio de Cerro, que el sábado dio el golpe ante Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel. Central Español también cumplió al vencer a Boston River y Cerro Largo rescató un empate sobre la hora ante Progreso, por lo que, con Danubio y Progreso ya en la B, en la noche del lunes se sabrá si el último lugar se define entre dos o entre más equipos en la fecha final.

Así las cosas

Lo de Cerro fue espectacular para sus intenciones y además una daga al corazón de su rival. En el Domingo Burgueño Miguel, el villero le ganó 1-0 a Deportivo Maldonado y le sacó tres de distancia a Wanderers en la pelea por la permanencia. Emiliano Rodríguez marcó un golazo promediando el segundo tiempo, tras un pase profundo de Brahian Alemán. Los fernandinos, que podían quedar primeros en la Anual, cayeron al tercer lugar, detrás de Peñarol y Torque, a una fecha del final.

Central Español no quiso ser menos y le ganó 1-0 a Boston River en el Parque Palermo, y dio otro paso hacia la permanencia, en su caso favorecido por el dividendo. El palermitano sigue arriba de Cerro Largo, Wanderers y Cerro en la tabla del descenso tras su triunfo: el golero de Boston River, Bruno Antúnez, le atajó un penal a Fernando Camarda en el primer tiempo, pero a los 60 Isaac Méndez definió una rápida transición y le dio la victoria a Central.

En otro partido que tiene que ver con la permanencia, Cerro Largo y Progreso empataron 2-2 en Melo, en el arranque de la penúltima fecha. Elías de León abrió el marcador para el arachán a la media hora, pero el gaucho, ya descendido, lo dio vuelta con goles de Matteo Copelotti y Agustín Ocampo, de penal. En el descuento, de León aprovechó una mala salida del golero Renzo Bacchia y rescató un punto para Cerro Largo, que si ganaba se salvaba del descenso.

Otras luchas

En la parte alta de la tabla, Montevideo City Torque y Racing empataron 2-2 en el Franzini. El ciudadano se puso 2-0 antes de la media hora, con una chilena de Luka Andrade a los 15 y un remate cruzado de Esteban Agüero. Racing lo igualó en el complemento con Sebastián da Silva (58’) y una volea al ángulo de Juan Bosca (80’). En la última, Salomón Rodríguez falló un penal y Torque se quedó sin la chance de pasar a Liverpool en el Clausura y a Peñarol en la anual.

Además de la victoria de campeonato para los negriazules, Nacional y Albion empataron 1-1 en un Gran Parque Central sin hinchas tricolores. El bolso se adelantó sobre la media hora con un gol en contra de Pablo Lacoste, tras un centro de Gastón Martirena. Albion creció en el complemento y llegó al empate cerca del final: el argentino Iker Zufiaurre empujó un rebote del golero Alexis Martín Arias. Tras el triunfo de Liverpool, Nacional se despidió de la lucha por el torneo, quedándole la Copa Uruguay como único título al alcance.