Cerro Largo y Progreso empataron por la penúltima fecha del Clausura

La definición del año empieza tras el inicio este jueves de la fecha 14, la penúltima del Clausura, donde Cerro Largo y Progreso empataron 2-2 en Melo con un gol agónico de Elías de León. El propio De León había abierto el marcador a la media hora de juego, pero Matteo Copelotti y Agustín Ocampo –este de penal– dieron vuelta el resultado para los gauchos ya descendidos. Cuando la derrota parecía consumada, De León aprovechó una mala salida de Renzo Bacchia y rescató un punto en el descuento.

El equipo arachán no pudo asegurar la permanencia dado que tenía que ganar. Ahora mirará de costado lo que puedan hacer Central Español, Wanderers y Cerro, y, en todo caso, sacar un buen resultado en la última fecha, cuando visite a Peñarol.

El programa de la 14

La fecha sigue el viernes con un partidazo. Montevideo City Torque –escolta de Liverpool, a dos puntos en lo alto del Clausura– buscará mantenerse en la pelea por el torneo, pero recibirá en el Franzini al Racing, campeón del Apertura, que volvió a ganar y repunta en el cierre de la temporada.

El sábado, desde las 10.00, Central Español se jugará la permanencia ante Boston River en el Parque Palermo. Más tarde, en el este, la misma urgente misión tendrá Cerro, en un durísimo partido de visita ante un Deportivo Maldonado que quiere pelear la anual (y que solo perdió dos partidos en el año en su casa). Nacional, sin público, recibirá a Albion en el Gran Parque Central el sábado a las 20.00.

El domingo, el fútbol arrancará a las 16.30 en Jardines del Hipódromo, donde el descendido Danubio recibirá al líder, Liverpool; a las 20.00 Peñarol buscará volver a la senda de la victoria en la visita a Defensor Sporting en el Franzini. La fecha se cerrará el lunes con un Wanderers en busca de puntos vitales ante Juventud, en el Parque Viera a las 20.00.

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