Cerro bajó a Deportivo Maldonado: le ganó 1-0 en el Campus

El triunfazo del villero obliga a Wanderers por el descenso y le da un duro golpe al fernandino; más temprano, Central Español le ganó a Boston River y quedó muy cerca de asegurar su permanencia.

Deportivo Maldonado tuvo una pésima tarde en el Domingo Burgueño Miguel, un recinto que había sido su bastión en la temporada, pero en el que este sábado sufrió ante Cerro su segunda y dramática derrota consecutiva, luego de haber quedado eliminado ante Nacional en Copa Uruguay. Es apenas la tercera derrota como local en todo el año (Albion le había ganado en el Apertura), pero el equipo de Gabriel Di Noia —quien no estuvo en cancha, suspendido por una roja, dejando en su lugar al asistente Luis Salsamendi—, que podía haber quedado primero en la tabla anual, quedó ahora relegado al tercer lugar, por detrás de Peñarol y Montevideo City Torque, a falta de una fecha para el final.

Cerro, que arrancó la etapa como el equipo más complicado de los que todavía luchan por esquivar el tercer descenso —junto con Wanderers—, consiguió una victoria tan importante como imprevista, por la actualidad de cada equipo, aunque los dirigidos por Alejandro Capuccio hicieron un gran trabajo para minar las virtudes del rival, llevar el partido a su favor y aprovechar las oportunidades, como la del golazo de Emiliano Rodríguez, promediando el segundo tiempo, que terminó por desahuciar a un ofuscado Deportivo Maldonado.

Batacazo

El depor tuvo la iniciativa, como cabía esperar, pero no demoró en perder la calma y la concentración. Tuvo algunas aproximaciones peligrosas; en una de ellas quedaron reclamando un penal que no fue, incidencia que de todos modos cultivó una creciente frustración de los jugadores con el árbitro Hernán Heras y con el trámite del partido en general, con un Cerro que se plantó firme y aprovechó las circunstancias ásperas del juego.

El partido trabado, hablado y entrecortado favoreció al visitante, que se las arregló para avisar a partir de la pelota quieta, con sus mejores llegadas a partir de la pegada de Brahian Aleman.

Los locales no encontraron su juego y el arquero cerrense, Yonatan Irrazábal, tuvo como de costumbre un par de tapadas clave.

No cambió la dinámica en el complemento, salvo porque Deportivo Maldonado ya se iba más jugado al ataque, y Cerro empezaba a descubrir espacios en el fondo.

Así llegó la jugada del gol, con Aleman recibiendo de espaldas en la mitad de la cancha y girando para ponerle la pelota profunda a Rodríguez, que cambió el ritmo y se fue a toda velocidad al área. Y cuando parecía que se abría demasiado y se demoraba, enganchó para adentro y definió con calidad por abajo del arquero.

Se quiere quedar

Central Español también dio este sábado un paso importante rumbo a la permanencia. El palermitano de Antonio Pacheco le ganó por la mínima a Boston River en el Parque Palermo, con gol de Isaac Méndez en el segundo tiempo, y se mantiene arriba de Cerro Largo, Wanderers y Cerro en la tabla del descenso.

Central Español asumió la responsabilidad y la obligación de ganar en casa, después de haber conseguido en la fecha anterior otro triunfo trascendental en duelo directo ante Cerro, y jugó acorde a las circunstancias. Si el dominio palermitano no se tradujo antes en el marcador fue por la gran actuación del arquero del sastre, Bruno Antúnez, que incluso le atajó un penal a Fernando Cámara en el primer tiempo.

Central Español insistió y encontró sobre los 60 minutos la ventaja que sería definitiva, a partir de una transición rápida que condujo Nunes y que el equipo manejó muy bien arriba antes de la impecable finalización de Méndez.