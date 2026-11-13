Montevideo City Torque y Racing empataron 2-2 en un partidazo

En una tarde de golazos en el Franzini, el cervecero remontó el partido que perdía 2-0 y el ciudadano dejó pasar la chance de liderar la anual y el Clausura.

En la continuidad de la penúltima fecha del Torneo Clausura, Montevideo City Torque y Racing brindaron un gran espectáculo en el Franzini y sellaron un empate 2-2 que, sobre todo, lamenta el equipo de Marcelo Méndez, que con un triunfo quedaba arriba en el Clausura y la anual.

Ahora, el ciudadano quedó un punto abajo de Peñarol en la tabla acumulada y se mantiene escolta en el Clausura con un punto menos que Liverpool, que juega el domingo frente al descendido Danubio, y si gana se quedará con el torneo, obteniendo su plaza para la definición del campeonato en una semifinal precisamente ante Racing, el campeón del Apertura.

Torque arrancó con todo el partido y se puso 2-0 arriba antes de la media hora, con grandes conquistas de Luka Andrade y Esteban Agüero. Pero Racing reaccionó y en el segundo tiempo niveló las acciones para conseguir el empate, con goles de Sebastián Da Silva y Juan Bosca.

Arranque demoledor

El trámite del partido adoptó en el arranque los rasgos que reflejan la actualidad de cada equipo y su lugar en la tabla, que tiene al citadino peleando arriba y al cervecero lejos de la punta y de la solidez que le valió el título del Apertura. El joven puntero argentino Luka Andrade plasmó en el marcador el dominio ciudadano sobre los 15, tras resolver con una chilena adentro del área una pelota llovida que Gonzalo Montes, en fina posición habilitada, había devuelto desde el segundo palo.

Racing no tuvo reacción y Torque aumentó minutos más tarde, con otra distinguida jugada de Agüero, el lateral derecho que se fue decidido al ataque combinó con Esteban Obregón por adentro y al acercarse al área sacó un derechazo sorpresivo y cruzado que se clavó abajo, lejos de la estirada de Federico Varese.

Con la ventaja de dos goles, el equipo de Méndez sacó un tanto el pie del acelerador y Racing hizo lo suyo para meterse en partido, disputando un poco más la tenencia y arrimándose al arco de Franco Torgnascioli, que sin embargo no tuvo grandes problemas ante los ataques racinguistas que, en ese tramo, se agotaron con centros que el arquero controló siempre con seguridad.

La remontada

El complemento retomó la dinámica de los últimos minutos de la primera parte, con Racing más animado y Torque ya no tan dominante, aunque en general más peligroso en el área de enfrente. Salomón Rodríguez, que no estuvo fino en el partido, tuvo el tercero de contra, pero Varese le ganó el mano a mano después de la gran jugada del 9 para dejar atrás a un par de defensores.

En la respuesta, sobre los 58, Racing descontó con una de sus armas predilectas: la pelota quieta. Tras una falta cerca del área, la escuelita sacó la pizarra e implementó de manera impecable una jugada ensayada del laboratorio de Cristian Chambian. El que la acomodó como para darle directo fue Alex Vázquez, pero Esteban Da Silva se arrimó haciéndose el distraído y la levantó suavecita sobre la barrera, abierta para un Sebastián Da Silva que se desmarcó y, desde el costado, remató fuerte y arriba de zurda.

El descuento de Racing cambió definitivamente el signo del partido. El cervecero creció y Torque no encontró soluciones para retomar el dominio, más allá de alguna ocasión suelta. Racing empató a 10 minutos del final con otra de las joyitas de la tarde. Bosca agarró de volea en la puerta del área el rebote de un córner y la clavó al ángulo con un tiro espectacular.

Los dos salieron a buscar el resultado en los infartantes minutos finales, y generaron chances ciertas, si bien algo desprolijas o apresuradas. Salomón Rodríguez cerró su mala tarde fallando un penal que Gustavo Tejera pitó con tiempo cumplido, después del llamado del VAR por una falta sobre Gary Kagelmacher a la salida de un córner, y el juego se cerró en tablas.