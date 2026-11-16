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Hinchas de Peñarol, el 15 de noviembre, en el estadio Luis Franzini. · Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

Hinchas de Peñarol, el 15 de noviembre, en el estadio Luis Franzini.

Foto: Guillermo Legaria, Agencia Gamba

La última fecha se separará en tres días: razones y cómo se proyecta la fijación

No habrá más de tres partidos en simultáneo porque no hay disponibilidad de VAR; tampoco se puede jugar el fin de semana por las elecciones del BPS.

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Falta un partido para terminar la decimocuarta fecha del Clausura, que se cerrará este lunes con el choque entre Wanderers y Juventud de Las Piedras. El domingo Liverpool se coronó campeón del Clausura, pero todavía resta definir la anual y el último descenso.

Por deportividad deberían jugarse, al menos, cinco partidos a la misma vez: Peñarol-Cerro Largo, Progreso-Montevideo City Torque, Boston River-Deportivo Maldonado, Cerro-Nacional y Liverpool-Wanderers, que va en el Franzini. En caso de que el bohemio le gane a Juventud, a ese lote se sumaría el sexto: Racing-Central Español.

De todas formas, el emparejamiento deportivo no está reglamentado. Por tanto, la cantidad máxima de partidos en simultáneo será de tres. El jueves se definirá la anual, el viernes el descenso, y para el lunes quedarán los últimos dos partidos. Sábado y domingo no podrá haber fútbol por las elecciones del BPS, que no permiten que haya guardia policial.

Además, por disponibilidad de móviles de VAR, no se podrán jugar más de tres encuentros a la vez. Si bien hay cuatro móviles, se necesitarían cinco o seis. Por eso se decidió jugar tres partidos a la vez.

Para oficializar la fijación, la Mesa Ejecutiva de Primera División va a esperar que termine la fecha, pero hay una proyección encaminada de cómo se va a disputar la última etapa. Los encuentros serán los días de semana en la tarde porque ciertos escenarios no tiene red lumínica y se necesita luz natural.

Fecha 15

Jueves 19 - 16.30

Peñarol-Cerro Largo

Progreso-Montevideo City Torque

Boston River-Deportivo Maldonado

Viernes 20 - 16.30

Cerro-Nacional

Liverpool-Wanderers

Racing-Central Español

Lunes 23

16.30: Juventud de Las Piedras-Defensor Sporting

19.30: Albion-Danubio

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