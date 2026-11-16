En la otra serie fue igualdad 1-1 entre Fénix y Atenas de San Carlos; el miércoles van las revanchas.

En la semana se definió la fase regular de la B con Rentistas como segundo ascenso, acompañando a Plaza a primera división. Además, quedaron determinados los cruces de playoffs para ir a buscar el tercer boleto a la máxima categoría.

Este domingo se jugaron los dos encuentros. En la noche del Parque Palermo, Colón venció 2-1 a Oriental de La Paz. Si bien fue como visitante, la revancha se va a jugar en el mismo escenario y no hay ningún tipo de ventaja de localía.

Los de Brazo Oriental lo dieron vuelta ya que comenzaron arriba los paceños con gol de Cristian Franco desviando el balón por el centro del área. Jim Morrison Varela lo igualó tras un tiro de esquina, arremetiendo y aprovechando un rebote para empujarla a la red. Leandro Méndez colocó el gol del triunfo. En el cierre fue expulsado el zurdo Enzo Fernández en el perdedor. La revancha va el miércoles a las 19.30.

En Capurro, con muchísima gente de Fénix, se jugó el primer partido de la llave entre el local y Atenas de San Carlos. Fue un encuentro chato, trabado y entreverado, como suelen ser en esta clase de instancias y más en la segunda división.

Los goles llegaron en el complemento, separados por dos minutos. Nicolás Suárez, de penal, anotó para los carolinos tras una incidencia donde derribaron en el área a Jairo Villalpando. Lo igualó Gastón Colman confirmando la máxima de que dos cabezazos en el área son gol; el tacuaremboense llegó por el segundo palo para concretar el frentazo a la red.

La revancha será el miércoles a las 16.30 en el estadio de Atenas, en San Carlos.