La lenta consolidación de la Copa Uruguay

Con los partidos de los octavos y los cuartos de final ya resueltos, con muy buenas entradas de público en algunos de ellos, pero fundamentalmente con un buen caudal de atención periodística, información, difusión y, por lo tanto, también repercusión, esta quinta edición de la Copa AUF Uruguay se va mostrando como una de las mejores. Poco a poco va tomando músculo y agarrando una forma que la perfila para establecerse definitivamente como la segunda competencia en importancia del fútbol uruguayo.

La copa fue y es una instancia tan esperada como necesaria, que necesita aceitarse, algunos arreglos y acuerdos sobre la marcha que le permitan avanzar o aguantar, pero nunca retroceder o ponerla en duda. Necesita hombro, presencia y empuje para su propio desarrollo y para contener los daños colaterales de ataques. En tiempos de hipercomunicación, pero sin la atención debida y con la información a mano de un campeonato relativamente nuevo pero con justas aspiraciones, y que además no ha logrado mantener un patrón de competencia, el evento en su amplia concepción general siempre ha estado muy chueco de buena comunicación e información.

Tan lejos y tan cerca

Como lejanos coautores, tal vez sea discutible que esta sea la Copa Uruguay que concebimos, pero como seguros y esforzados difusores debemos seguir con su comunicación, esforzándonos por su continuidad y mejoramiento, a pesar de la diferencia y la distancia que por estos días parece haber con la idea inicial.

Tras la cuidada y querida primera edición de 2022, esta de 2026 carga con sus contradicciones. Está lejos de aquel proyecto original que empujamos en 2017 y 2018; dista también de aquella primera copa debido a los desvíos que se impusieron para que los clubes profesionales jugaran por lo menos tres partidos en su grupo y quedaran protegidos de una eliminación temprana.

Lo controvertido de esa fase inicial con series para los profesionales y un filtro rapidísimo para los amateurs permitió que, para el momento del choque entre ambas orillas, los de la A que llegaron, no dejando ni un equipo de la Segunda División Profesional en competencia, hubieran afrontado cuatro encuentros previos: los tres de la fase de grupos más aquel partido de la segunda fase –unos falsos octavos de final disputados entre los 16 clubes profesionales que habían avanzado– para definir quiénes se metían definitivamente entre los octavos del torneo. A pesar de todo lo que la aleja del espíritu inicial, esta competición parece ir metiéndose definitivamente entre la gente a pulso y corazón.

De copa a copa

El otro elemento que le ha dado comunicación, difusión y discusión a esta quinta edición de la copa es la verosimilitud de que, por primera vez desde que se instauró el premio de otorgarle el cupo de Uruguay 4 para la Copa Libertadores a quien resulte campeón, ese casillero pueda ser efectivamente capitalizado en la cancha. La idea, concebida en aquel borrador de 2017, recién comenzó a aplicarse formalmente en la cuarta edición, conquistada por Peñarol en 2025 tras el trienio violeta de Defensor Sporting en 2022, 2023 y 2024; sin embargo, en aquella oportunidad los carboneros terminaron absorbiendo el boleto a la fase de grupos como vicecampeones uruguayos. “El ganador de la Copa Uruguay, aunque no lo puedan creer, sería Uruguay 4 en la Copa Libertadores de América”, afirmábamos en el borrador del proyecto aparecido y publicado el 25 de enero de 2018 en estas páginas.

Esta vez, cuando Nacional quedó a una distancia considerable en la tabla anual a falta de todo un torneo por disputarse, la Copa Uruguay empezó a vislumbrarse puertas adentro como la gran ventana de emergencia para salvar el año internacional. Desde entonces, la prensa especializada ha puesto de manifiesto el énfasis y la urgencia con la que el elenco tricolor encaró esta contienda.

Pero entre los cuatro semifinalistas de donde saldrá un nuevo monarca –con el antecedente ineludible de que los únicos dueños de este trofeo han sido Defensor y Peñarol– no todos están habilitados reglamentariamente a obtener el pasaje continental. Danubio, que hace apenas dos semanas perdió la categoría y descendió a la Segunda División Profesional, chocaría de frente con el candado reglamentario de la Conmebol, que exige que todo participante de la Libertadores milite en la máxima categoría del fútbol doméstico.

Vale cuatro

Nacional, Torque, Danubio y Juventud de Las Piedras, todos representantes de la Primera División Profesional en el año de disputa de la quinta edición, se cruzarán en semifinales después de haber resuelto en todos los casos, de forma ajustada o muy ajustada, el pasaje en unos cuartos de final en los que el dramatismo y el voltaje competitivo estuvieron a la altura de la circunstancia. Puede manifestarse como un rasgo negativo que aporta al etnocentrismo de las competiciones principales de la AUF, pero no es tan así: por lo general, en todos los lugares del mundo donde se desarrollan los torneos de copa a nivel nacional, el embudo final casi siempre conduce a clubes de élite, pero además es un lustre de nivel de la competencia que metió en las dos últimas fases a muchos de los mejores equipos de la temporada y, además, a los dos que más jugaron internacionalmente y en la suma de partidos del año –Torque lleva 55 pero por lo menos llegará a 57, y Juventud ha jugado 54 encuentros pero como mínimo llegará a 56–.

Distinto es pensar en cómo abrir el juego y enriquecer la competencia con los clubes o representaciones de fuera de Montevideo, con los que es verosímil pensar que tienden a caer ante los profesionales. Pero hay que mejorarles la competencia atendiéndolos de manera más pensada, ayudando a que sean plenamente representativos del lugar en donde juegan, una vez que se pudo sumar nuestra propuesta de que en todas las instancias los clubes del interior o de categoría amateur pudiesen ser locales, situación que se dio por primera vez en esta temporada.

Los tricolores, respaldados por una multitud que colmó las tribunas del estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, consiguieron llevarse la victoria 2-1 frente a Deportivo Maldonado. Montevideo City Torque se impuso por el mismo marcador a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida, en un duelo entre equipos montevideanos disputado lejos de sus pagos. En las otras dos llaves la paridad se rompió desde el punto penal: Juventud eliminó a Liverpool tras igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, mientras que Danubio hizo lo propio ante Lito –el inolvidable y dignísimo sobreviviente amateur que arañó la hazaña– luego de empatar también 1-1.

La paridad marcó a fuego estos cruces. Ninguno de los encuentros se resolvió con holgura: los dos que no se definieron por penales terminaron con el ganador pidiendo la hora, aferrado a la ventaja mínima frente a la embestida final del rival.

En este tramo ha sido clave la presencia de Nacional, que movilizó a una multitud tanto en el partido de octavos en el estadio Artigas de Paysandú –frente a Ferro Carril de Salto– como en el Campus ante Deportivo Maldonado. En ambos escenarios los tricolores plantaron en cancha a su equipo titular absoluto, ratificando con hechos y no con discursos la verdadera dimensión que le adjudican a la competencia. Su protagonismo, sumado a la transmisión televisiva que permitió seguir los detalles de cerca, fue galvanizando el interés popular a puro boca a boca, a pesar de las inequidades, los desvíos y las omisiones del torneo.

¿Cuándo y dónde?

Las semifinales se juegan en cancha neutral, a un partido, y aún no se sabe en qué fecha se podrán realizar porque el evento de las elecciones nacionales del Banco de Previsión Social previsto para el domingo 22 de noviembre, y la postergación de la fecha 14 por la llegada del papa han llevado a que en la semana en que se debían definir los finalistas de la copa haya partidos por el campeonato uruguayo –este lunes 16 se cierra la fecha y el jueves 19 se inicia la última etapa del Clausura–, por lo que los semifinalistas quedan sin espacio para jugar martes o miércoles tal como se había proyectado en el borrador del calendario.

Después habrá que ver cuántos partidos se necesitan para definiciones del Uruguayo y encontrar el espacio para los determinantes Nacional-Torque, que en paralelo irán orejeando su expectativa de Libertadores, y el de Juventud-Danubio, que podría perfilar a los pedrenses a su única oportunidad de repetir actividad internacional en 2027.